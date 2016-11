Les appels à la solidarité au sein de la Francophonie se sont succédé à la tribune du sommet d’Antananarivo, hier. Une solidarité face aux défis auxquels font face l’organisation.

En chœur. Les appels à une Francophonie solidaire étaient la ligne directrice des dix discours prononcés durant la cérémonie d’ouverture du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, hier, au Centre de conférence internationale (CCI), Ivato.

Dans le sens du thème du sommet d’Antananarivo qui est « Croissance partagée et développement responsable : Les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone », les dirigeants des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), semblent avoir trouvé une voie commune pour y parvenir, « la solidarité ».

Un chemin qui a, visiblement, motivé les orateurs à parler d’une seule voix, pour que cette solidarité soit de mise afin de permettre à l’organisation et à ses États membres de faire face aux multiples défis locaux et mondiaux. Développement inclusif, intégration des femmes et des jeunes dans la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, la sécurité, la guerre contre le terrorisme, la migration, le respect des droits de l’homme, sont autant d’objectifs nécessitant un engagement solidaire des pays francophones, énoncés dans les discours d’hier.

« La Francophonie est bien au cœur de toutes ces menaces, défis et urgences. Notre force est la volonté d’un multilatéralisme assumé. (…) À nous de dire quelle Francophonie nous voulons Celle moins agissante, moins présente, ou celle qui a une prise directe sur les urgences du monde, qui apporte un plaidoyer fort, qui innove, propose, ose », a lancé Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’OIF, hier.

Initiatives et actions

Les allocutions qui se sont succédé durant près de 2 heures, n’ont pas tari de proposition de champ d’application de cette solidarité de la Francophonie. Johann Schenider-Ammann, président de la Confédération Suisse, a déclaré : « À Antananarivo, nous devons jeter les bases d’un engagement pour un espace de développement durable et partagé. (…) nous devons exprimer notre détermination à agir avec solidarité dans le cadre des instances internationales, notamment, dans le cadre des négociations sur le changement climatique ».

Concernant le changement climatique, justement, les pays d’Afrique subsaharienne, dont une grande partie est membre de l’OIF, subissent de plein fouet les effets néfastes du dérèglement du climat. Outre le poids de la Francophonie dans les instances internationales, son potentiel économique a, également, été soulevé. La jeunesse des habitants des pays africains y est pour beaucoup.

« Les pays de l’Afrique jouent un rôle central au sein de la Francophonie. On le sait, c’est le continent avec la population la plus jeune du monde. C’est un potentiel inestimable (…) Je rappelle à chaque occasion que les jeunes (…) sont les leaders d’aujourd’hui », a soutenu Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. À lui d’ajouter que « (…) le 21e siècle nous appartient, si nous sommes prêts à relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés. (…) Les pays francophones ont un rôle déterminant dans l’avenir que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Tous ensemble soyons à la hauteur de leurs attentes ».

Pour sa part, François Hollande, président Français, a soutenu : « La Francophonie est un espace de solidarité. La première lorsque l’un des pays est dans l’épreuve ». Dans le sens de cette solidarité entre les membres de l’OIF, notamment, dans le contexte des menaces sécuritaires et terroriste, la France « soutient la mise en place d’un réseau francophone de lutte contre la radicalisation ».

Ayant donné le ton du sommet, Hery Rajaonarimampianina, président de la République malgache, a soutenu que « la communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste et un développement soutenable sous toutes les latitudes ».

Garry Fabrice Ranaivoson