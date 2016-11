Le « Mitsangana ry Malagasy », redonne de la voix. Dans sa logique d’opposition, ce mouvement torpille la dimension économique de la Francophonie.

Sabordage. Silencieux depuis quelques semaines, le mouvement « Mitsangana ry Malagasy » (MRM), est sorti du silence, par le biais d’un communiqué de presse. Dans cette missive, l’entité d’opposition dresse un portrait terne de la francophonie, notamment, son apport pour les pays africains.

« Madagascar en 2016, reste un pays entretenu, assisté et biberonné par la mère patrie. (…) Dans un excès de zèle mal placé, le régime Rajaonarimam­pianina semble jubiler devant la Francophonie. Le monde en général, les pays composant la Francophonie ont, pourtant, tourné le dos à cette pratique d’État biberon », affirme le MRM dans sa missive d’hier. Misant sur la fibre nationaliste et le contexte d’extrême pauvreté qui prévaut dans la Grande île, l’opposition a fait du sommet d’Anta­nanarivo, une thématique privilégiée des feux croisés contre le pouvoir.

L’administration Rajaona­rimampianina souhaite, effectivement, faire de l’orga- nisation du sommet de la Francophonie, le point d’orgue du retour de Madagascar sur la scène internationale qui est un des principaux objectifs de ce quinquennat. Il n’y a plus à en douter, la grande messe francophone se tiendra dans la ville des Mille, la semaine prochaine. Le MRM n’en démord pas et s’attaque, cette fois-ci, à la dimension économique de la Francophonie.

Le potentiel économique du monde francophone et les opportunités qui découlent de l’accueil du sommet d’Antananarivo étant l’un des axes de communication mis en avant par le pouvoir pour convaincre l’opinion publique de la pertinence de ce rendez-vous et des investissements engagés pour les préparatifs. Pour nourrir ses coups de canons contre la ligne étatique, « Mitsangana ry Malagasy », a sorti des tiroirs un article publié dans le magazine Forbes Afrique, datant du 15 février 2016.

« Les faits sont là, l’indice de développement humain (IDH), 2013, publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), révèle que parmi les six États les plus mal classés, cinq sont des pays de l’Afrique francophone », avance cette publication.

Francophones vs anglophones

Une référence présente en attaque de la missive du MRM, hier. Effectivement, l’analyste présenté dans cet article de Forbes Afrique titré « Afrique anglophone vs Afrique francophone », indique que les pays anglophones du continent noir sont mieux lotis que leurs voisins francophones.

« Une chose est sûre, le poids de l’Afrique anglophone est supérieur à celui de l’Afrique francophone avec un rapport démographique triple, 898 milliards de dollars de PIB pour une population de plus de 480 millions, face à un PIB de 163 milliards de dollars pour quelque 170 millions d’habitants », rapporte la journaliste Myriam Dubertrand, dans ses écrits. L’article pris en référence par le mouvement d’opposition MRM veut éclairer ses lecteurs sur la partie du continent noir ayant le meilleur climat pour l’entreprenariat, selon les héritages historiques des pays.

À la lecture de l’article du magazine continental, l’on constate que le MRM a pioché pour trouver les munitions appropriées à ses assauts. D’autant que l’administration Rajaonarimam- pianina tend à vouloir faire du sommet de la Franco­phonie un gigantesque pied de nez à ses détracteurs.

Garry Fabrice Ranaivoson