Galop d’essai. Moins médiatisé que les préparatifs du sommet de la francophonie, le sommet du marché commun de l’Afrique oriental et austral (Comesa), devrait, toutefois, servir

de principal test sur les aptitudes de Madagascar à accueillir des rendez-vous internationaux de la trempe de celui d’Antananarivo, en novembre.

Avec plusieurs centaines de participants attendus, « environ un millier », selon certaines sources au sein du ministère des Affaires étrangères, le rendez-vous économique du Comesa, prévu les 18 et 19 octobre, permettra d’avoir un aperçu de l’organisation en vue du sommet de la francophonie, en novembre. Plusieurs hautes personnalités devant conduire la délégation des dix-neuf pays membres de l’organisation régionale sont attendues à cette occasion. Étant donné la proximité du calendrier du sommet du Comesa, les préparatifs entrent dans sa dernière ligne droite.

Aussi, une réunion y afférente, ayant vu la participation des responsables du ministère des Affaires étrangères et celui du Commerce, les deux départements principalement concernés par l’organisation du rendez-vous économique d’octobre, s’est tenue au siège de la diplomatie malgache, à Anosy, vendredi. La mise en place de diverses commissions en charge de domaine comme la logistique, la sécurité, ou encore le protocole y ont été mises en place.

