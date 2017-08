Du R’n’B au Gwetta en passant par le Salegy. Le festival « Somaroho » ne manque pas d’atout pour surprendre les mélomanes de l’île aux parfums.

Bien au-delà d’être un festival exclusivement dédié à la promotion de la diversité culturelle qui règne à Nosy Be, le festival « Somaroho » enchaîne les festivités diverses qui composent sa programmation garnie depuis le 2 août, satisfaisant ainsi la soif de divertissement du public local. Des fêtards de tous âges, tous représentatifs d’une génération amateur de musique chaleureuse et exotique, mais par-dessus tout des mélodies à l’ère du temps. Au bout de quatre éditions, le festival « Somaroho »; en partenariat avec Telma, a ainsi su s’imposer en tant que plateforme musicale d’envergure internationale dont la scène resplendit particulièrement de jeunesse. Bien que fédérant quotidiennement la bonne majorité de la population de l’île aux parfums au Stade Ambodivoanio durant tout le déroulement du festival, force est de constater que « Somaroho » rameute surtout un auditoire majoritairement jeune, dont la moyenne d’âge tourne plus ou moins autour des trente ans. Hormis ceux qui s’y présentent pour y faire leur petits business, comme les petites gargotes ou bars ambulants, le tout en toute modération.

C’est pourquoi, outre la promotion des artistes locaux, mais aussi ceux originaires des autres régions, le comité d’organisation du « Somaroho » privilégie les genres musicaux contemporains et modernes pour le public.

« Une ode à la jeunesse »

Les prestations électrisantes et dynamiques de Shyn et du groupe togolais Toofan sur la scène du « Somaroho » illustrent parfaitement cet engouement du public nosybéen pour la musique contemporaine. Avec des rythmes et des mélodies qui invitent par-dessus tout le public à bouger et à danser, Shyn et son R’n’B représentants de Toamasina et Toofan avec son fameux « Gwetta » galvanisent le tout Nosy Be dès les premières notes de leurs compositions. Enchaînant sa tournée nationale, Shyn captive avec un charisme scénique et mélodieux qui lui est propre au-devant de la scène. Le tout porté par ses deux derniers tubes, « Resim-pitia » et « Overdose » qui galvanisent une jeunesse festive et dans la fleur de l’âge, remplissant copieusement le stade Ambodivoanio. Toofan, quant à lui, est à un tout autre niveau, laissant la part belle à l’exposition de son dynamisme en duo sur scène, le groupe togolais se plaît surtout à surprendre en animant le public. Entre deux chansons, il met le public à contribution à travers des batailles de danse, à savoir le « Gwetta » sur ses tubes comme « Téré téré » et « Gwetta dance ». Des rythmes qui invitent littéralement les jeunes à s’adonner corps et âme à la fête. Conjuguant ces deux genres en un seul, le Franco-sénégalais Singuila a tout aussi bien conquis le public dans hier soir, lui qui s’est parfaitement imprégné de l’ambiance locale. Notamment avec ses morceaux comme « Ay Mama » et « Chante comme un rossignol ». Dans touts les cas, les jeunes de Nosy Be n’auront pas fini de festoyer tout au long de ce week-end.

Andry Patrick Rakotondrazaka