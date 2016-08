Dimanche, Madagascar a fait un grand pas vers la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2016. Et ce, en allant battre le Mozambique à Maputo, trois buts à deux. Cette victoire place les Barea en position de force pour le match retour, dans deux semaines à Mahajanga et leur permettra d’aborder cette rencontre en toute sérénité. « Dès notre retour au pays, on s’attellera à la tâche pour préparer cette deuxième confrontation. Je pense qu’on se qualifiera à l’issue de ce match retour », souligne le sélectionneur Solofo Ramarolahy, qui dirigeait seul l’équipe nationale à Maputo. Claude Barrabé étant encore retenu pour un événement en France.

« Bien évidemment, gagner en territoire ennemi, c’est un résultat satisfaisant. Néanmoins, il faut encore travailler sur certains points pour s’améliorer, notamment au niveau de la défense », rajoute-t-il. Et le sélectionneur a raison, puisque ses hommes ont également encaissé deux buts face aux Mozambicains. Si la Grande île avait pu conquérir le titre continental l’an dernier, aux Seychelles, c’était aussi grâce à son arrière-garde, couplée à un gardien impérial en la personne de Jhorialy.

Ce déplacement en Mozambique a été l’occasion d’intégrer trois nouveaux joueurs, au sein de la sélection. Et immédiatement, l’impact s’est fait ressentir sur le plan comptable, puisque l’attaquant Régis a inscrit l’une des réalisations des Barea. « Régis a réalisé des débuts fracassants en équipe nationale. Il a justifié tout le bien que l’on pense de lui en faisant trembler les filets », s’est félicité le coach Solofo Ramarolahy, à ce propos.

Dans deux semaines, Malgaches et Mozambicains se retrouveront pour la deuxième joute de ces éliminatoires de la CAN. Le match est prévu sur la plage de Mahajanga, le samedi 17 septembre. Après ce succès à l’extérieur, les Barea ont pratiquement un pied au Nigéria. Il ne leur reste plus qu’à finir le travail dans la Cité des Fleurs. Il ne devait pas y avoir de CAN cette année, initialement. Mais la CAF a décidé d’opter pour les années paires, après la première édition de l’an passé et a attribué l’organisation au Nigéria.

Haja Lucas Rakotondrazaka