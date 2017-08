Daniel Waro, l’Indigo, Kiltir Maloya, Tiloun. Ils se sont mobilisés samedi à la Cité des Arts à Saint-Denis pour soutenir les actions de Cœur et Conscience.

Samedi soir à la Cité des Arts à Saint-Denis on pouvait à la fois se faire plaisir en écoutant des artistes de talent, Daniel Waro, l’Indigo, Kiltir Maloya, Tiloun venus soutenir les actions de Cœur et Conscience et faire une bonne action en parrainant des enfants et des familles à Antsiranana (ex- Diégo-Suarez) auprès desquels intervient l’association.

Tout est parti d’une rencontre entre Amédée Louis-Fernand, aujourd’hui président de l’association, et une famille de cette ville du nord de Madagascar. Après des voyages, une étude du projet et des premières actions informelles, Cœur et Conscience est créée à Paris en janvier 2006 avec une première antenne à Madagascar et une antenne à la Réunion présidée par Jean-Luc Iglicki.

Partenaire

Aujourd’hui l’association intervient auprès de neuf cent quarante cinq enfants et vient en aide à près de quatre mille personnes de leurs familles. «Nous sommes une association internationale d’aide à l’enfance, sans affiliation religieuse ni politique. Notre mission principale est de permettre aux enfants d’avoir accès à une éducation de qualité fondée sur les valeurs humaines universelles de paix, de respect, de tolérance et de solidarité», confie Julia Dallest chargée de la communication.

Cœur et conscience est un membre actif du Réseau de la protection de l’enfant à Madagascar. L’association est aussi partenaire d’institutions internationales telles que l’Unicef et l’ambassade de France. L’antenne de Diégo-Suarez est constituée d’une équipe de salariés permanents et d’intervenants bénévoles ou consultants, sous la supervision d’une coordonnatrice. À ce jour, elle compte près de 30 salariés malgaches.

« Nous accompagnons les enfants tout au long de leur scolarité», indique Julia Dallest. «Les premiers enfants que nous avons parrainé sont aujourd’ hui à l’université et nous continuons à les suivre et à les aider eux et leurs familles.»

