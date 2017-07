«Sery vitan’anamalaho tsy hamonoana vantotr’akoho», ce n’est pas seulement un proverbe car des Malgaches ont recours à la médecine traditionnelle en cas de maladie, actuellement.

Les plantes médicinales ou « raokandro» intéressent certaines personnes pour se soigner des maladies durant cette période hivernale. D’après Daniel Andriatsidikaina, délégué de l’association de tradipraticiens et vendeurs de plantes médicinales au marché de la Petite Vitesse Analakely, «quatre à cinq personnes par jour cherchent des remèdes de plantes médicinales contre la grippe, le rhume, la forte fièvre dûs au changement de température».

L’habitude est transmise de génération en génération. «Il existe des personnes qui ne consultent jamais des médecins en premier lieu mais préfèrent se rendre ici pour demander conseils et médicaments. Leurs parents les ont éduquées ainsi», explique t-il. D’autres personnes ont l’habitude de pratiquer des infusions. «D’habitude, j’utilise des feuilles d’eucalyptus blancs lorsque j’attrape un rhume ou de la fièvre. Je suis satisfait du résultat», affirme Rufin Ravelojaona, un père de famille. Les tradipraticiens ne peuvent pas soigner toutes les maladies.

Limites

«Quand une personne expose sa maladie, je lui conseille de voir un médecin généraliste lorsque cela dépasse notre compétence. Nous ne pouvons soigner que les maladies légères», ajoute Daniel Andriatsidikaina. D’ailleurs, les plantes médicinales, bien qu’elles soient naturelles, ne conviennent pas à tout le monde.

«Je ne me suis jamais guérie de mon rhume même si j’ai opté pour les plantes médicinales», affirme Stéphanie Raharison, une couturière.

D’après Josephin Rasamivelona Andriandrai-narivo, Président de l’association des tradipraticiens de Madagascar, Les plantes médicinales ressemblent à tous les médicaments et ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé.

Le mélange de plantes ne convient pas à l’état de santé de tout le monde. Avant de les utiliser, il faut consulter des médecins, des généralistes ou des tradipraticiens, pour y voir plus clair. Il peut s’agir d’une maladie grave qui évolue à travers l’usage des plantes médicinales.

Les médecins généralistes se basent sur la science. « Les plantes médicinales ne doivent avoir aucun risque sur la santé si elles sont testées scientifiquement », affirme docteur Rakotobe. Actuellement, beaucoup de plantes médicinales sont transformés en produits industrialisés avec des indications.

Mamisoa Antonia