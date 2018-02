La modernisation de l’industrie déstabilise les conditions de travail. Un millier de travailleurs en ont déjà fait les frais.

Incontournable. Depuis 2014, un millier de travailleurs à Antana­narivo ont perdu leur emploi suite à l’arrivée des robots dans les sociétés de textile à Madagascar, depuis 2014, selon le rapport des syndicats des travailleurs.

« Les employeurs préfèrent remplacer leur main d’œuvre par des robots qui présentent une petite charge. Ces machines sont plus rapides et délogent les revendications du personnel, malgré le fait que les résultats ne soient pas meilleurs que ceux effectués à la main », explique Rémi Henri Botoudi, secrétaire général de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), hier. Il précise que son syndicat en a dénombré autour de mille six cent soixante-dix, de 2014 jusqu’à présent.

En 2017, autour de mille employés auraient fait les frais de ce phénomène de robotisation, dont cinq cent aux mois de juillet-août. Le cas le plus récent concerne trois cent employés d’une société de sous-traitance, à Ambohibao. Ces derniers étaient envoyés en congé depuis trois mois, pour cause de « chômage technique » et l’employeur aurait décidé de prolonger à trois mois de plus leur congé, le 1er février.

« Selon la loi, c’est légal. Mais nous sommes certains que ça va aboutir à une fin de contrat. L’employeur utilise cette méthode pour diminuer les charges lors de la régularisation de la fin de contrat », poursuit ce syndicaliste. Jean Raphaël Mana­nandro, secrétaire général adjoint de la région Anala­manga de la Confédération du syndicat des travailleurs de Mada­gascar révolutionnaire, quant à lui, a précisé que ces employés ont déjà signé leur fin de contrat, la semaine dernière.

Temporaire

Ces machines fragilisent les conditions de travail. Outre le fait d’engendrer le «chômage», elles mettent en péril l’avenir des employés concernés. Ceux qui arriveraient à trouver du travail n’arriveraient à obtenir qu’un poste temporaire, au mieux, ils décrochent un contrat de travail à durée déterminée.

Ces robots menacent l’avenir des sociétés textiles, particulièrement, des activités liées au tricotage à la main. La majorité de ces employés, qui ont été mis à la porte, font des travaux de tricotage. Au niveau international, les sociétés de tricotage commencent à intégrer des machines.

L’utilisation de ces robots serait incontournable, vu la modernisation de l’industrialisation. Les syndicalistes font appel à la protection des travailleurs malgaches, surtout, ceux des zones franches qui sont les plus exposés à ce phénomène. « Un plan social devrait être étudié pour l’avenir de ces mains d’œuvres. Ils doivent, par exemple, bénéficier de formations pour faciliter leur intégration dans un nouveau poste », s’accordent à dire quelques intervenants dans la protection du droit des travailleurs. Sans mesure adéquate, la tendance vers la robotisation risquerait d’accentuer la pauvreté dans le pays.

Miangaly Ralitera