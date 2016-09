La révocation du DG de la Seimad aurait déjà été actée depuis quelque temps. Un limogeage décidé pour cause de défaillance, selon les arguments officiels.

En douce. La décision est passée inaperçue. Mais cela fait quelque temps qu’il y a eu du changement à la direction de la Société d’équipement immobilier de Madagascar (Seimad). La décision de limogeage d’Olivia Ratsi­ferana, désormais ancien directeur général (DG), de l’entreprise étatique donc, aurait déjà été actée.

« Effectivement, sa révocation a déjà été faite il y a quelque temps », a déclaré Narison Rafidimanana, ministre auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement, lors d’un entretien téléphonique, lundi. Comme explication de la décision, le numéro 2 du gouvernement réaffirme l’argument que l’ancienne DG n’était pas à même de gérer comme il se doit la Seimad.

Selon le ministre Rafidi­manana, « elle n’était pas la personne de la situation. On n’aurait pas pu avancer si on l’avait gardée ». Il souligne que le fait d’être un proche d’un conseiller du chef de l’État n’aurait pas pu plaider en faveur d’Olivia Ratsiferana. Il semble, néanmoins, que cette qualité ait amené à ce que son remerciement se fasse discrètement. Jusqu’ici, en effet, aucun des communiqués du conseil du gouvernement ou conseil de ministre de ces dernières semaines n’a rapporté le sujet. Le successeur de l’ancienne DG n’a pas, non plus, encore été indiqué.

Défaillance

L’intention de limoger Olivia Ratsiferana avait été indiquée vers la fin du mois de juillet. « La défaillance », dans la gestion des affaires de la Seimad avait été invoquée. Elle aurait, notamment, eu des difficultés dans la recherche de partenariats pour optimiser et maintenir la cadence de la concrétisation des projets de la Société d’équipement immobilier.

Parmi les projets phares de la Seimad durant le mandat de l’ancienne DG est le village « Voara », à Andoha­tapenaka, annoncé au départ comme étant le village de la francophonie. Un chantier, également, martelé à ses débuts comme devant être livré fin octobre pour accueillir le sommet d’Antananarivo. Le ministère en charge des projets présidentiels a, pourtant, parlé d’une erreur de communication de la part de la Seimad et de son numéro un. Selon le département ministériel, « seule la galerie artisanale est destinée pour le sommet d’Antananarivo ». Une première mauvaise note donc, pour Olivia Ratsiferana. À cela s’ajoute le ralentissement sensible des travaux au village Voara.

Deux couacs qui semblent avoir mené à sa révocation. Au lendemain de la publication de l’intention de limoger le numéro un de la Seimad, certaines presses de la capitale ont affiché sur leur Une l’existence de détournement de fonds au sein de l’entreprise immobilière et avancé comme la principale raison pour laquelle le chantier d’Andoha­tapenaka tourne au ralenti. Seulement, jusqu’ici, aucune investigation judiciaire ne permet de confirmer ou d’infirmer une telle information.

Garry Fabrice Ranaivoson