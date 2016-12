Les Organisations de la société civile se dressent en défenseurs du Bianco et du Samifin. Elles « exigent » pour eux une meilleure protection.

Menaçant. C’est ainsi que les Organisa­tions de la société civile (OSC) jugent le contexte dans lequel évoluent les principaux acteurs de la lutte contre la corruption, actuellement. Dans une déclaration signée par une trentaine d’OSC publiée jeudi, elles se dressent en rempart contre les menaces et intimidations envers les organes de lutte contre la corruption et de contrôle.

« Nous, organisations de la société civile malgache signataires du présent communiqué, ayant pour mandat de représenter les intérêts des citoyens, affirmons notre soutien et encourageons les responsables de ces organes de régulation, de contrôle et de lutte contre la corruption. Nous ne pouvons tolérer que ceux qui font leur travail pour amener les affaires à la vérité et à la justice, soient menacés », lancent les OSC dans leur déclaration.

A la lecture de la communication électronique partagée à la presse jeudi, cette levée de boucliers de la société civile découle, notamment, de la réaction du sénateur Riana Andriamandavy VII, et celle de Claudine Razai­mamonjy, opératrice économique proche de la prési­dence de la République, par rapport à l’affaire de détournement de deniers publics dans la commune rurale d’Ambohimaha­masina. Un acte que les OSC qualifient de « mises en garde,

menaces et intimidations (…) exprimées par des élus et personnalités (…) contre des responsables des organes de contrôle et de lutte contre la corruption (…), dans deux affaires impliquant des familles proches de parlementaires ».

Protection

Sur le dossier Ambohi­mahamasina, le sénateur Andriamandavy VII est allé jusqu’à demander la démission du directeur général du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), en pleine séance de questions-réponses avec le gouvernement. Ceci, au motif « de défendre les collectivités décentralisées, dont les maires », donc pour plaider en faveur du maire d’Ambohimahasina, qui figure parmi les prévenus dans l’affaire.

La déclaration de la société civile souligne ainsi « le caractère essentiel de l’indépendance des organes de régulation, de contrôle e de lutte contre la corruption, qui ne saurait souffrir d’aucune interférence qui viendrait biaiser la recherche de la vérité ». Dans la foulée, les OSC signataires demandent « davantage de ressources » pour les organes que sont, notamment, le Bianco et le Service de renseignement financier (Samifin), « afin que leurs besoins soient réellement satisfaits, engagement qui est inscrit dans la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) ».

La SNLCC qui devrait couvrir la période allant de 2015 à 2025 a été signée par les principaux décideurs étatiques, à commencer par Hery Rajaonarimampianina, président de la République. Un document qui prévoit, particulièrement, une indépendance d’action et financière des organes de lutte contre la corruption et de contrôle. Face aux diverses « menaces », justement, les signataires de la déclaration de jeudi « exigent une meilleure protection pour les acteurs de la lutte contre la corruption » que sont les OSC, les journalistes, ou encore les citoyens lanceurs d’alerte.

Dans le contexte actuel, il semble en effet que la machine de « répression ou de représailles », administrative et de « sanction » judiciaire soient plus promptes à sévir contre les lanceurs d’alerte ou responsables qui osent agir contre les malversations. Elles sont toutefois moins en alerte et actives lorsqu’il s’agit de punir, ou simplement d’engager une poursuite contre les gros bonnets, pourtant ouvertement pointés du doigt par les organes de lutte et de contrôle.

Garry Fabrice Ranaivoson