La conférence des ONG et OSC de la francophonie a pris fin, hier. Les orga­nisations participantes plaident pour la liberté d’exercice de l’action citoyenne.

Démocratie. Les Organisa­tion non-gouvernementales (ONG) et les organisations de la société civile (OSC) de la francophonie ont défendu, dans la recommandation de leur conférence qui s’est tenue à Antananarivo depuis mercredi, la nécessité d’une participation citoyenne. « La participation citoyenne est un apport essentiel pour la démocratie. (…) Toutes les formes d’actions non violentes doivent être admises par les États. Les protagonistes de l’action citoyenne [la société civile, notamment] doivent être protégés comme des défenseurs des droits », souligne l’un des points des recommandations lues hier à l’hôtel Colbert Antaninarenina, pour marquer la dernière journée de la conférence des ONG et OSC francophones.

Dans la rubrique déclaration, il est indiqué que « la déclaration de Bamako rappelle que la démocratie requiert la pratique du dialogue à tous les niveaux, aussi bien entre les citoyens, entre les partenaires sociaux, entre les partis politiques, qu’entre l’État et la société civile ». Ici encore, le fait est « qu’à ce titre, les États doivent respecter toutes les formes d’expression non violente émanant de la société civile ». Il semble que l’entrave à une pleine participation citoyenne en vertu de la démocratie soit un mal commun à plusieurs pays de la francophonie.

Action déterminée

Si les ONG et OSC francophones ont profité de l’occasion pour plaider en faveur d’une jouissance pleine de la démocratie, elles n’ont pas pour autant omis de faire des déclarations et d’émettre des recommandations relatives au thème de la conférence, « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone ». Ce sera, aussi, le thème du sommet des Chefs d’État de la Franco­phonie, les 26 et 27 novembre prochain.

« Les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophones dépendent en grande partie d’un meilleur partage de la croissance et d’un développement responsable. Les populations, et en particulier les jeunes et les femmes ont un rôle fondamental à jouer dans l’atteinte de ces objectifs », soutient la déclaration d’hier. « Une gouvernance démocratique dans le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la sécurité alimentaire, à la santé et à l’éducation », y est aussi indiquée.

Dans le volet recommandation, outre améliorer leur gouvernance afin de promouvoir l’éducation, le développement pour éviter les vagues d’immigration, l’accent est mis sur l’économie sociale solidaire (ESS). « La mise en œuvre des politiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs exige une action déterminée des États, et une participation active de la société civile (…) », soutiennent les ONG et OSC. Le document lu hier fera justement partie de l’ordre du jour des débats des Chefs des États de la francophonie.

Garry Fabrice Ranaivoson