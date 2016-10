La centrale d’achats de médicaments essentiels et de matériel médical ou SALAMA recommande fortement l’utilisation des médicaments génériques.

Influencer. Des médecins et d’autres personnels de santé à Antana­narivo assistent pour la première fois à une sensibilisation sur l’enjeu de l’utilisation des médicaments génériques. 90% des médicaments au niveau des hôpitaux sont des génériques, mais certains médecins se préserveraient encore à prescrire ce modèle à leurs patients, notamment ceux de la capitale. Mais comme le contexte socio-économique actuel, dont la rareté des ressources, ne nous permet plus de dépendre des médicaments spécifiques, la persuasion des médecins est capitale. C’était au DLC Anosy, hier, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la centrale d’achat de médicaments essentiels et de matériel médical de Madagascar ou SALAMA.

« Nous faisons face avant tout à un manque de communication. Mais quelque part, c’est aussi un question de mentalité. Certains pensent que c’est une signe de pauvreté », a indiqué Tahina Andrian­jafy, le directeur général de SALAMA, qui récuse cette façon de pensée.

« Les médicaments génériques sont bénéfiques pour les malades. Ils sont 2 fois à 3 fois moins chers que les médicaments spécifiques, pour la même efficacité », rajoute-t-il, avant de faire entendre qu’en quelque sorte, c’est un moyen pour augmenter les fonds publics utilisés dans la santé. « Les pays développés sont déjà loin dans l’utilisation des médicaments génériques. La France peut faire une épargne de plusieurs milliards d’euro, grâce à cette inclinaison. Pourquoi, nous, on hésite à le faire », précise-t-il.

Aucun danger

Selon les explications, un médicament générique est un médicament identique ou bio-équivalent à celui d’une marque mais produit et vendu sous sa dénomination commune internationale. Sa consommation ne présenterait pas de danger, surtout qu’il est vérifié par le système d’assurance qualité de SALAMA.

Depuis ses 20 ans d’existence, SALAMA a essayé de répandre ce type de médicaments dans toute la grande île. Pour l’avenir, cette centrale d’achat ambitionne la construction de ses propres locaux. Ce projet est en cours et financé par l’Union Européenne.

Miangaly Ralitera