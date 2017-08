Le parti ADN a fait un pas de plus dans sa marche en avant. Il a lancé un vibrant appel orbi et urbi à tout le monde pour qu’il suive ses pas vers le progrès.

Soavinan­driana. Le choix n’est pas fortuit. Pour lancer un appel tous azimuts, il faut le faire au centre de gravité du pays. La capitale de l’Itasy a donc eu le privilège de recevoir la visite du secrétaire général de l’International Liberal, le Macédonien Emil Kirjas qui a accom­pagné le parti ADN ( Arche de la Nation ou Antoka sy Dinan’ny Nosy) dans sa tournée d’éducation et de sensibilisation de ses membres.

Face à la population locale venue en masse, Edgard Razafindravahy le chef de file du parti ADN, s’est montré déterminé et incisif. Histoire de mettre un terme à 57 ans d’errements et d’aventurismes pendant lesquels la division le disputait à la violence, d’une année à l’autre, d’un régime à l’autre. Plusieurs transitions n’ont servi à rien et n’ont fait que retarder le développement.

Pour la première fois, le pays semble connaître aujourd’hui une certaine stabilité. Il est donc plus que temps de tracer la voie du progrès. « Le bien être de la population, le progrès et le développement, sont les objectifs du parti ADN. C’est dans cette voie que s’engage le parti ADN. Il est En Marche pour conduire le pays vers la prospérité. Un défi auquel il associe tout le monde pour chercher ensemble les solutions aux problèmes du pays. Cherchons et défendons ensemble, ce qui est le mieux pour notre pays », a tenu à souligner Edgard Razafindravahy. Il a été on ne peut plus clair. « Nous ne voulons plus de trouble, ni de division ou ni de conflit. Le temps est venu de penser à l’avenir, au développement, au progrès ».

Mouvement irréversible

Soavinandriana a été le point de départ d’une résolution dont la portée s’adres­se à toutes les Forces vives sans exclusion, partis politiques, associations, confessions religieuses, artistes, sportifs et tous les simples citoyens. C’est un élan qui ira jusqu’à l’objectif visé. « Le mouvement que nous avons commencé ici, sera irréversible », a annoncé Edgard Razafindravahy.

Emile Kirjas a soutenu la position du chef de file de l’ADN en s’adressant à la foule en insistant sur la politique d’ouverture, inclusive et rassembleuse. « L’Inter­national Liberal accepte aussi que la différence est une richesse politique », a-t-il martelé. Le droit à la différence fait partie de la démocratie, système suprême. L’Inter­national Liberal vénère également un État de droit pour tous. Une option parfaitement partagée par Edgard Razafin­dravahy qui a tenu à préciser que la voie du progrès et du développement passe, bien évidemment, par des élections démocratiques et non par des coups d’État ni de soubresaut politique.

« Comme tous les partis, l’objectif de l’ADN est de conquérir le pouvoir à travers les élections ». L’ADN peut compter sur le soutien de l’Inter­national Liberal dont il est membre. Une première garantie et une notoriété incontestable quand on sait que n’est pas membre de l’International Liberal qui veut.

« Le fait d’avoir osé se porter candidat à adhérer à l’Inter­national Liberal et d’y avoir été accepté, est déjà une sacrée référence. Beaucoup n’osent même pas tenté le coup », rappelle Edgard Razafindravahy pour montrer que l’ADN est prêt à gagner tous les challenges. Le progrès en est le prochain.

Garry Fabrice Ranaivoson