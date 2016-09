Une grande maison, de trois étages et clôturée, a été attaquée, avant-hier soir, à Soavimasoandro. Les assaillants, au nombre de sept, se sont déployés dans le quartier et quatre d’entre eux ont attaqué tour à tour les habitations alentours. Pour s’échapper, deux fillettes ont sauté depuis une fenêtre à l’étage.

« Les bandits n’ont pas réussi à forcer la porte de quelques maisons. Deux petites filles habitant l’une des maisons attaquées se sont sauvées en sautant depuis leur fenêtre. Elles se sont cachées chez des connaissances et elles n’en sont sorties qu’une fois les malfaiteurs partis », relate un témoin de l’attaque.

Les cambrioleurs ont emporté quatre téléphones portables ainsi que la somme de cent mille ariary comme butin. En fait, ils se sont enfuis à l’arrivée des éléments de la police nationale.

Ces derniers ont tiré en l’air pour les dissuader de filer au plus vite, mais les bandits ont quand même pu s’échapper. Ce sont des membres du comité local de vigilance de Soavimasoandro qui ont avisé le commissariat du huitième arrondissement.

D’après notre source, les bandits ont emmené un homme en otage, afin de couvrir leur fuite. Heureuse­ment, celui-ci a réussi à se libérer au bout de cent mètres.

Nantenaina Njanahary