Les arrestations se poursuivent après les affrontements entre civils, survenus à Analakininina Soanierana Ivongo, dans la matinée d’avant-hier. Dix-huit fidèles du temple de l’église néo-réformée Fivavahana Kristianina Miray (FKM), dont le repris de justice Marc Tantandraza est le pasteur, ont été arrêtés. Douze d’entre eux ont été de surcroît blessés, lors des heurts et leur temple a été incendié par une foule furieuse. En fuite après ces scènes de violence, Marc Tatandraza demeure jusqu’à maintenant introuvable. Il aurait déjà quitté Soanierana Ivongo avec près d’une centaine de ses compagnons de fortune ou d’infortune.

Des séquestrations d’adolescentes, des abus sexuels, ainsi qu’une prise d’otage, sont à l’origine de l’affrontement. Des emprises religieuses ayant conduit des adolescentes à aménager au temple, ont mis le feu aux poudres. Lundi vers 8h 30, des parents de ces derniers y sont venus pour chercher leurs enfants, mais les personnes sur place les ont chassés par la force. L’un d’entre eux a même été pris en otage et ligoté.

La cohue de fidèles a ensuite campé sur la RN5, en brandissant des lance-pierres et des matraques. Lorsque la tension était à son summum, une foule en furie l’a chargée. Les forces de l’ordre étaient intervenues.

Andry Manase