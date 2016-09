Les accidents de circulation se succèdent à Soa­mahamanina, sur la route nationale 1. Un garçon de 10 ans a encore perdu la vie, hier, après qu’il ait été fauché par un taxi-brousse de marque Mazda, reliant la capitale à Tsiroanomandidy. L’enfant avait subitement traversé la rue et a été tué sur le coup. L’accident est survenu vers 10 heures.

Cette commune ne s’était pas encore remise de l’accident grave survenu avant-hier, causant la mort de deux personnes et blessant une dizaine de passager, que voilà que le sang a coulé de nouveau, hier. Un virage se trouve sur cette localité. Et le bon état de la route pourrait distraire les conducteurs qui ne maîtrisent plus la vitesse du véhicule quand ils y arrivent.

F.R.