L’équipe nationale U16 garçons participera au tournoi inter-instituts Smatch’In, qui débute ce samedi.

Préparation grandeur nature. La sélection des garçons de moins de seize ans prendra part à la sixième édition du Smatch’In. Tournoi de basketball inter-instituts qui s’étalera du samedi 22 au dimanche 30 avril. En effet, l’équipe nationale prépare l’Afrobasket U16, qui se tiendra prochainement à l’île Maurice. Cette compétition permettra aux joueurs de se mesurer aux meilleurs éléments des différentes écoles supérieures de la Capitale et d’évaluer leur niveau actuel. Dans ce tableau masculin, quatre nouveaux établissements feront leur apparition, cette année, à savoir Esmia, CNTEMAD, Estim et la Faculté des Sciences Ankatso, ainsi que le retour de l’IST et de l’Escame. Au total, 21 formations seront en lice chez les garçons et douze chez les filles. Le tirage au sort de la phase de poules a été effectué, hier, au Palais des Sports Mahamasina.

Ce tableau masculin présente une autre particularité. « Les instituts devaient initialement être départagés en quatre groupes de cinq. Cependant, les dirigeants fédéraux nous ont sollicités pour intégrer la sélection U16. L’une des poules sera ainsi constituée de six équipes. Un trophée à part sera destiné au premier de cette poule de la part de la Fédération », explique Kevin Ntsay, un des membres du team Smatch’In qui organise l’événement.

E-Sport sur NBA 2K17

Comme à l’accoutumée, plusieurs autres manifestations accompagneront la compétition. Concours de dunk et de tir à trois points orneront l’événement sur le plan sportif. Dans un registre un peu plus culturel, on aura le concours de danse. Et les spectateurs pourront aussi se rincer les yeux en admirant les belles demoiselles issues des différents établissements, durant le concours Miss Smatch’In. « Cette année, on innove avec le tournoi E-Sport, pour les amateurs de jeux vidéo interactifs. Il s’agit d’une compétition individuelle, pas besoin de représenter un institut en particulier. Les gamers s’affronteront sur la plateforme NBA 2K17 », ajoute, pour sa part, Lucas Ramarozaka, autre membre du team Smatch’In.

La composition des poules

Garçons :

Poule A : Essca, UCM, ISPM, Uprim, Lettres

Poule B : INTH, IEP, Sciences, GSI, Esmia

Poule C: Eneam, IST, CNTEMAD, Degs, Imgam

Poule D : Inscae, Escame, Estim, Iscam, Aceem, Sélection U16

Filles :

Poule A: Essca, Imgam, Agro

Poule B: Degs, Uprim, Samis-Esic

Poule C: ISM-Advancea, Aceem, Medecine

Poule D : INTH, IFT, Inscae

Haja Lucas Rakotondrazaka