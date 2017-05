Les accrocs au constructeur sud coréen n’attendaient plus que cela. Les derniers nés des produits technologiques de Samsung, à savoir les Galaxy S8 et S8+ sont actuellement disponibles à Madagascar. Ces smartphones, appelés à devenir les smartphones de l’année par les analystes du secteur, ont été dévoilés à la presse hier au siège de la société Orange Madagascar.

Avec son design élégant et son allure allongée, le nouveau Galaxy S8 s’affranchit des limites traditionnelles du smartphone pour en bousculer les codes esthétiques. Il surprend par son écran Infinity magnifiquement incurvé qui s’inspire des plus belles piscines à débordement. Le Galaxy S8 embarque le meilleur appareil photo jamais conçu par Samsung. Ce qui permet aux adeptes de la marque de réaliser de jolies selfies.

Mais le must sera de transformer ce smartphone en un véritable ordinateur de bureau. Cette fonctionnalité est possible grâce à Samsung Dex. Cet adapteur permet de travailler sur son smartphone avec un clavier et un écran séparés, le téléphone servant d’unité centrale.

L.R.