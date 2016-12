Le rendez-vous de prédilection pour tous les férus de poésies urbaines. « Slam National 7 » propose une programmation bien garnie.

Une semaine des plus enchan­teresses attend le public à partir de ce week-end. Dans le cadre de la septième édition de ce festival émérite qu’est « Slam National », les férus de littérature contemporaine de la capitale se verront, une fois de plus, enivrés par les verves, les rimes et la maîtrise des mots de jeunes slameurs de divers horizons, dans nos murs du 10 au 17 décembre. À chaque édition, cet évènement se voit égayé par la créativité et les échanges entre ces artistes littéraires et contemporains resplendissant à chaque fois de jeunesse, d’envie et de passion.

Tout en affichant cette ouverture au monde de par ses idées et ses inspirations, faisant dans la majorité du temps l’apologie de cette Grande île qui lui tient à cœur, le slameur malgache, par l’intermédiaire de son festival « Slam National », a acquis une belle renommée à l’international. « Outre la compétition fraternelle dont il en fait son fer de lance à ses débuts, et qui fédère à chaque fois plusieurs talents, le festival se plaît également à mettre en avant des échanges culturels des plus enrichissants, par le biais de cet art qu’est le slam, grâce à la venue de ses illustres invités internationaux », affirme Gianni Andriarimino dit Dadilahy, président de Madagaslam, à l’initiative du festival.

La Grande île du slam

Tel un vrai championnat, le « Slam National » fédère ainsi une trentaine de slameurs originaires de huit grandes villes de la Grande île pour sa septième édition. Des représentants de la capitale, mais aussi d’Antsirabe, de Fianarantsoa, de Toa­masina, de Tolagnaro, de Mahajanga, d’Antsiranana et de Toliara se partageront la scène et se disputeront le titre tant convoité du Slam National tout au long de la semaine prochaine. De plus, diverses autres animations et manifestations autour de cette discipline littéraire sont au rendez-vous, notamment avec les invités internationaux du festival. À savoir Dagenius Kamal-Dine des Comores, Tobias Kunze d’Allemagne, Pablo Pablito Michellod Taverna de la Suisse, Anthony Mangue de la Réunion et Youness Mernissi de la Belgique.

« J’ai entendu parler du Slam National grâce à de jeunes slameurs malgaches comme Gad Bensalem, et d’entrée j’ai été fortement surpris par leur talent et le potentiel de cet évènement », affirme Pablo Pablito. L’Allemand Tobias Kunze, pour sa part, confie « J’affec­tionne particulièrement cette passion dont font preuve les slameurs malgaches. De plus, ils sont très généreux et ouverts, ce qui leur procure une image des plus respectables à l’international ».

De belles découvertes sont attendues tout au long de ces festivités, dans le cadre de cette septième édition du Slam National qui s’annonce surprenante. Notamment à travers une exposition, des ateliers, des scènes ouvertes à l’université d’Antananarivo, une soirée after work qui figure, entre autres, dans le calendrier de l’évènement.

Andry Patrick Rakotondrazaka