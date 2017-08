Les pilotes de slalom se retrou­veront ce weekend, sur le circuit d’Amba­to­mirahavavy, à l’occasion de la quatrième manche de la saison. En marge de cet événement, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération du Sport Auto­mobile de Mada­gascar procèderont à la décoration de Maurice Rabeto­kotany, plus connu sous le sobriquet de Maurice Be.

Personnalité célèbre dans le milieu du sport automobile, Maurice Be a marqué l’histoire de la discipline dans les années 80 et 90. Parmi les voitures qu’il a pilotées figurent notamment une Citroën DS21, une R30 ou encore une R5 GT Turbo. Et ce weekend, il sera décoré à juste titre du Mérite Sportif. A lui tout seul, il était tout en spectacle.

Son seul nom évoque un pilote kamikaze, cascadeur et show assuré à une époque où les pilotes assuraient tout avant l’arrivée des moteurs turbo. Avec les Alcazar, feu Roland Ramaroson, Ntsoa et Dida Randriamifidi­manana, les frères Andrian­jafy, les frères Rakoton­drabesa, Jeannot Rabekoto, Joda, Maurice Best figure parmi les légendes du rallye.

« Il devait déjà faire partie des récipiendaires du Mérite Sportif, lors de la cérémonie de remise de trophées de la Fédération, en début d’année. Mais il n’a pas pu assister à la cérémonie. Il recevra sa décoration ce weekend », explique-t-on auprès de la FSAM.

Infime écart

Maurice Best pour les intimes, qui vit à l’étranger, assistera donc à cette manche du championnat de slalom. Une manche qui promet beaucoup, vu la situation actuelle au championnat. En effet, Laza Randriamifidi­manana (Peugeot 106) occupe le fauteuil de leader du classement général, actuellement. Vainqueur à deux reprises cette année, il est crédité de 65 points. Il est, cependant, talonné de très près par Hugo Louvel (Citroën C2), qui a remporté la dernière course en date à Bevalala.

Le jeune pilote possède 61 unités à son compteur. Un écart de quatre longueurs entre les deux rivaux, c’est infime. Derrière, Fred Rabe­koto (Peugeot 306) suit leur rythme. Le champion 2015 est troisième au championnat, avec 48 points. Lui aussi aura certainement son mot à dire, ce weekend.

La course s’étalera sur deux journées, avec deux manches au programme. Les pilotes s’affronteront sur un circuit composé de deux pistes A et B, reliées par un échangeur, d’une longueur totale de deux kilomètres.

Haja Lucas Rakotondrazaka