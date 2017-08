Le mano-a-mano entre Hugo Louvel (Citroën C2) et Laza Randriamifidimanana (Peugeot 106) a, une nouvelle fois, tenu toutes ses promesses, lors du slalom Tacs de ce weekend. Les deux pilotes ont livré une superbe bataille à coup de dixièmes de seconde, sur le circuit d’Ambohidratrimo, durant cette quatrième échéance de la saison. Bataille qui a, finalement, tourné à l’avantage d’Hugo, avec un cumul de 5min 08,69sec. Son deuxième succès de la saison après celui décroché sur le circuit de Bevalala, il y a quatre semaines. Derrière, Laza a fini avec un cumul de 5min 09,28sec. Fred Rabekoto, sur Peugeot 206, a pris la troisième place (5min13, 91sec). Tandis que Tina et Tsiory Rakotomiarana, sur Peugeot 106, (5min 16,43sec et 5min 17,72sec), ont complété le top 5.

Samedi, durant la première manche, les deux rivaux étaient déjà au coude-à-coude, comme on pouvait s’y attendre. Les autres étant relégués à plusieurs secondes, en tentant, tant bien que mal, de suivre leur rythme infernal. Au terme de cette première journée, Laza était devant avec un cumul de 5min 09,28sec.

Hugo le suivait de très près, à seulement 4 dixièmes de seconde, soit 5mn 09,68sec. Un écart vraiment infime, sachant qu’il s’agit de l’addition de deux chronos au départ des pistes A et B. Hier donc, le jeune pilote a réussi à refaire son retard. Et mieux encore, il est passé devant. En face, Laza n’a pas pu améliorer.

Maurice Be ému

En marge de la course de ce weekend se tenait également un autre événement marquant. Il s’agissait de la remise du Mérite Sportif à Maurice Rabetokotany, alias Maurice Be, par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération du Sport Automobile de Madagascar. L’ancienne gloire du sport automobile, qui vit en France, s’est dite « très touchée » par ce geste, car « on ne l’a pas oublié à Madagascar ». Maurice Be a couru de 1968 jusqu’à 1997, comptant plusieurs victoires à son palmarès, au volant de voitures célèbres comme une R8 Gordini ou encore une Super 5 GT Turbo.

Haja Lucas Rakotondrazaka