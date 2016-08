Vainqueur pour la sixième fois sur sa Peugeot 106, hier à Ambohimanga, Laza se rapproche à grands pas du titre de champion. Comme à l’accoutumée, Hugo et Dani ont complété le podium.

Les courses se suivent et se ressemblent, en championnat de slalom. Pour la sixième fois consécutive, la victoire finale est revenue à Laza Randria­mifidimanana. Au volant de sa Peugeot 106, il est entré dans les annales de la discipline comme étant le premier pilote à avoir gagné sur le tout nouveau circuit du « Vohitra Paradisa » à Ambohimanga, au terme du Slalom Propneu Pirelli de ce weekend. Un superbe tracé d’environ 1,8 kilomètre, qui a certainement plu à la majorité des coureurs.

Lors de l’ouverture de la saison, au mois de mars, Hugo Louvel s’est imposé sur le circuit TMF à Ivato. Pour sa part, Laza a effectué une apparition à titre de démonstration à ce rendez-vous. Par la suite, sa Peugeot 106 et lui ont intégré le championnat, pour aligner cinq succès de rang. Et hier, l’ancien champion de rallye en a ajouté un sixième à son tableau de chasse de la saison (meilleur cumul : 4min15,428sec). Un résultat qui le rapproche encore davantage du titre, puisqu’il porte désormais son total à 150 points en tête du classement général provisoire, à deux échéances de la fin de l’exercice.

Écart décisif

Il n’y a pas non plus eu changement derrière. Son premier poursuivant a été Hugo Louvel. Au volant de sa Peugeot 306, le jeune pilote a terminé les deux manches

de samedi et dimanche, avec un meilleur cumul de 4min22,458sec. Au classement général, il reste deuxième avec 121 unités, soit 29 longueurs de retard sur le leader. Un écart pratiquement décisif à l’approche de l’épilogue. Quant à la troisième marche du podium, elle a été trustée comme d’habitude par Daniel Rabetafika sur Citroën Saxo (4min23,206sec). Il occupe également le troisième rang au championnat avec 111 points.

Un weekend à l’hôtel Palm Beach de Nosy Be attend le vainqueur du jour, donc une récompense promise à Laza. À côté, un bon d’achat d’un montant de 2 500 000 ariary a été distribué à ses dauphins.

Haja Lucas Rakotondrazaka