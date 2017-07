Hugo Louvel, au volant d’une Citroën C2, a signé sa première victoire de la saison, hier. Il a devancé Fred et Laza sur le podium.

C’est lui le King of Bevalala, a lancé Rija Belou, membre du club MSA en charge de l’animation, lors du Slalom Liqui Moly Tecno d’hier, au passage d’Hugo Louvel.

Il a certainement trouvé le parfait qualificatif pour décrire les performances du jeune Hugo, qui y a décroché sa première victoire de la saison. Au volant de sa Citroën C2, il a tout simplement été impérial ce week­end. Au terme de la première manche, il a terminé avec le meilleur cumul, soit 3 min 31,42 sec.

Mais pour parachever sa domination, il a encore amélioré ses chronos, lors de la deuxième manche. Au final, Hugo a bouclé la course avec un cumul de 3 min 27,86 sec, soit 1 min 44,16 sec au départ de la piste A et 1 min 43,70 sec au départ de la piste B.

Derrière, Frédéric Rabe­koto avec sa Peugeot 206 a pris la deuxième place. Il a accusé un retard de plus de cinq secondes sur le vainqueur du jour, avec un cumul de 3min 33,40sec. Le podium a été complété par Laza Randriamifidimanana, sur Peugeot 106, avec un cumul de 3min 33,81sec.

L’année dernière, ce dernier était intouchable, décrochant le titre de champion très prématurément, avec six succès en six apparitions.

Cette année, Laza a remporté les deux premiers rendez-vous, sur le circuit d’Ivato. Mais sa période d’invincibilité aura donc pris fin, hier. Il reviendra certainement encore plus assoiffé de victoire, lors des prochaines courses.

Ce qui promet une suite de saison disputée.

Showcase moto

Les performances de Faniry Rasoamaromaka, sur Citroën C2, ont également impressionné, depuis samedi matin. Le rookie était troisième du général, à l’issue de la première manche.

Il a finalement pris le sixième rang au général. S’il poursuit sa progression à ce rythme, il pourrait rapidement venir jouer les trouble-fêtes dans le top 3.

En marge du slalom, Liqui Moly a invité plusieurs motards à Bevalala. Pour diverses raisons, il n’y pas eu de défi auto vs moto.

Mais les bikers ont tout de même offert un beau spectacle au public durant un showcase de trente minutes. Aux guidons de Honda CR-250, KTM Freeride 250, Husqvarna FE-350 ou encore de Kawasaki KLX-450, ils ont découvert pour la première fois le circuit de Beva­lala, en un-contre-un puis deux-contre-deux au départ.

Même si la piste était très poussiéreuse, et de ce fait plutôt glissante, ils ont tout de même pris du plaisir. Une initiative à rééditer, très certainement.

Haja Lucas Rakotondrazaka