La troisième manche du championnat de slalom se tient ce weekend, sur le circuit de Bevalala. Vainqueur des deux premières courses de la saison, Laza demeure l’homme à battre.

Laza Randria­mifidimanana débute cette nouvelle saison sur les mêmes bases que 2016. Le pilote de la Peugeot 106 DHL a déjà signé deux victoires lors des deux premières courses en avril et en mai, sur le circuit d’Ivato.

Et ce, avec une marque confortable de plusieurs secondes à chaque fois, alors qu’en slalom, les écarts se calculent habituellement en dixièmes ou en centièmes de secondes. À deux reprises, le champion sortant a devancé le jeune Hugo Louvel, aux commandes de sa nouvelle Citroën C2.

Le duel entre les deux coureurs se poursuivra ce weekend sur le circuit de Bevalala, à l’occasion de la troisième échéance de l’exercice, à savoir le Slalom Liqui Moly Tecno organisé par le club MSA.

Dominé par Laza depuis plusieurs mois maintenant, Hugo n’a jamais baissé les bras, cependant. Il a toujours tout donné pour essayer de vaincre son rival. Mais d’un autre côté, il doit également surveiller son rétroviseur, car Fred Rabekoto se fait menaçant, ces derniers temps.

À Ivato, Fred a terminé troisième par deux fois. Mais surtout, le champion 2015, au volant d’une Peugeot 206, a semblé se rapprocher d’Hugo en termes de chrono. Il pourrait bien venir jouer les trouble-fête du côté d’Atsi­mondrano, ce weekend.

Défi auto vs moto

Ce Slalom Liqui Moly Tecno comprendra deux manches, comme à l’accoutumée. Une ce samedi à partir de 12 heures, après les essais chronos qui débuteront à 9 heures.

Et une autre le lendemain à partir de 9 heures. Le circuit de Bevalala compte deux pistes A et B. Les deux tracés sont reliés par un échangeur, où un pilote doit passer par-dessus un pont et un autre en dessous.

Pour ce dimanche plus particulièrement, un défi auto vs moto viendra orner l’événement. Des bikers au guidon de super-motard et de moto d’enduro prévoient de se mesurer aux meilleurs coureurs du championnat de slalom dans l’après-midi. Ce qui promet du beau spectacle pour conclure le week­end en fanfare.

Haja Lucas Rakotondrazaka