Laza Randriamifidimanana a signé son troisième succès de la saison, hier sur le circuit d’Ivato, avec sa Peugeot 106. Il a devancé Hugo Louvel et Teddy Rahamefy sur le podium.

Il fallait que Laza Randriamifidimanana (Peugeot 106) reprenne la main, après trois revers consécutifs face à son jeune rival, Hugo Louvel (Citroën C2). Et il l’a fait, en remportant le Slalom Hankook Motul sur le circuit d’Ivato.

Laza s’y était imposé lors des deux premières courses de la saison. Et il y a signé une nouvelle victoire, hier, sa troisième de l’exercice 2017 donc. Le champion sortant a terminé la course avec un cumul de 2min 46,13sec, soit 1min 20,72sec au départ de la piste A et 1min 25,41sec au départ de la piste B comme meilleurs chronos.

Comme à l’accoutumée, il a livré une bataille serrée avec Hugo Louvel. Le leader du classement général du championnat ne s’est incliné que de 72 centièmes de seconde. Il a bouclé cette sixième et avant-dernière manche de la saison avec un cumul de 2min 46,85sec, soit 1min 26,56sec au départ de la piste A et 1min 20,29sec au départ de la piste B comme meilleurs chronos.

Teddy Rahamefy a complété le podium de ce Slalom Hankook Motul. Au volant de sa Peugeot 205, il a fini avec un cumul de 2min 53,44sec, soit 1min 24,44sec au départ de la piste A et 1min 29sec au départ de la piste B comme meilleurs chronos.

Ultime affrontement

Les partenaires du club FMMSAM, qui a organisé cette course, ont gracieusement récompensé les lauréats. Entre autres, Hankook a offert un train de pneus à Laza, premier du général. Tandis que Motul a offert un pack de vidange avec filtre à huile pour les premiers de chaque catégorie.

Comme cité précédemment, il s’agissait du sixième et avant-dernier rendez-vous de l’exercice 2017. Grâce à ce succès, Laza a nettement réduit son retard. Hugo est toujours en tête avec 129 points, mais il ne possède plus que trois longueurs d’avance sur le tenant du titre.

La septième et dernière échéance du calendrier, organisée par le club ACCT et fixée pour les 9 et 10 décembre, promet une fin de saison en apothéose, avec l’ultime affrontement entre les deux prétendants à la couronne nationale.

Haja Lucas Rakotondrazaka