Aro Rajemison effectuera ses débuts en slalom, ce weekend à Ambatomirahavavy. Le fils du champion, Ndrianja Rajemison, sera aux commandes d’une Citroën C2.

La jeune génération frappe à la porte. Ce weekend, ce sera au tour d’Aro Rajemison de faire ses premiers pas pour entamer son apprentissage, à l’occasion du Slalom Asa Tana, sur le circuit d’Ambatomirahavavy.

Le fils de Ndrianja et Fanja Rajemison, cham­pions de Madagascar de rallye en 2016, sera aux commandes d’une Citroën C2 catégorie M10. Décidément, la pétillante machine de la marche aux Chevrons est en vogue actuellement, vu que d’autres pilotes évoluent aussi avec une C2 depuis le début de la saison.

En août, Aro avait pris part au Challenge Drift Control sur le circuit d’Ambo­hidratrimo. Ce weekend, il s’agira d’une course officielle du championnat de slalom. « Mon premier objectif sera de prendre du plaisir au volant de la C2. La voiture est au top. Son comportement me satisfait. Elle est plutôt maniable. Je suis bien à l’aise quand je roule avec », souligne le jeune pilote.

Âgé actuellement de quatorze ans, Aro marche donc sur les pas de ses parents. Pour rappel, Ndrianja et Fanja Rajemison ont été sacrés champions de Madagascar de rallye l’an dernier, à bord d’une Subaru Impreza N4. Quant au jeune garçon, on l’apercevait déjà depuis plusieurs années à chaque course, tournant autour des voitures, sympathisant avec les concurrents, mais surtout envieux et impatient de s’installer un jour dans un baquet.

Ce weekend, son rêve est sur le point de se réaliser. « Le rallye, c’est encore loin. Mais j’espère que je pourrais disputer une saison complète en slalom en 2018 », poursuit-il.

Retour de Sitraka

La course de ce weekend sera également marquée par le retour de Sitraka Rakoto­malala. Le champion de slalom 2013 se retrouve au volant d’une nouvelle voiture, en l’occurrence une Citroën Saxo catégorie M10. Sa présence apportera du piment à cette cinquième échéance de la saison, durant laquelle s’affronteront de nouveau les deux principaux rivaux dans la bataille pour le titre. D’un côté, Hugo Louvel, le challenger sur Citroën C2.

Vainqueur des deux derniers slaloms en date, à Bevalala et à Ambohi­dratrimo, il mène la danse actuellement au classement général du championnat, avec 86 points à son compteur. Il est talonné de près par Laza Randriamifidi­manana, le champion sortant sur Peugeot 106, qui le suit à trois longueurs seulement. Une chose est sûre, le vainqueur de ce Slalom Asa Tana occupera le fauteuil de leader du général au terme du weekend, sachant qu’il restera encore deux rendez-vous au calendrier à la fin de ce mois de septembre et au début du mois de décembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka