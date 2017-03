Rado Kely a décroché le titre de champion d’Afrique de skateboard. La récompense de trois mois de préparation intensive pour le jeune rider de vingt ans.

Pour une première sortie internationale, Rado Nirina Rabetsivalaka alias Rado Kely a porté très haut les couleurs malgaches. Samedi à Cape Town, en Afrique du Sud, il est monté sur la plus haute marche, lors du championnat d’Afri­que de skateboard.

« Après avoir remporté les tests de sélection, j’ai été désigné pour représenter Madagascar, durant ce cham­pionnat d’Afrique. Je m’y prépare depuis environ trois mois. Je m’entraine quotidiennement, notamment au skatepark d’Ankaditapaka. Ce titre, c’est comme la récompense de mes efforts », explique le jeune rider de vingt-ans, dont la figure préférée est le 360° flip.

Au skatepark de Cape Town, Rado Kely a mis tout le monde d’accord au terme de deux runs de trois minutes chacun. Sur le podium final, il a devancé, sur le podium, le Marocain El Mehdi Anys et le Botswanais Theo Setsetse.

« Les autres concurrents avaient un très bon niveau. Beaucoup ne connaissent pas notre pays et il a fallu que je leur montre notre île sur une carte. Ils étaient surpris de voir un skater malgache présent à un tel championnat. Mais même si j’étais novice, ils ont tous été cool avec moi. Il y a toujours une certaine fraternité entre les riders », souligne-t-il à propos de ses adversaires.

Contest en France

Dimanche, à son retour d’Afrique du Sud, les proches de Rado Kely lui ont réservé un accueil triomphal à l’aéroport d’Ivato. Et ce qu’on a pu remarquer, c’est qu’il ne réalisait pas encore l’ampleur de ses performances.

« C’était ma première compétition internationale. J’étais content et fier de représenter Madagascar. Après avoir gagné, j’avais vraiment du mal à y croire », poursuit-il. Et pourtant, tout est vrai, il est le meilleur skater du continent, aujourd’hui.

Prochainement, Rado Kely prévoit de disputer un contest à Paris, en France. Un tel déplacement nécessite logiquement des dépenses conséquentes. Il n’a pas encore de sponsor pour l’instant et cherche des entités ou des philanthropes, pour l’aider à poursuivre son rêve de devenir un jour professionnel.

Haja Lucas Rakotondrazaka