Tellement démunis. Même si le niveau de l’eau a nettement baissé, certains sinistrés n’ont pas encore pu regagner leurs domiciles.

Vivant dans des situations lamentables, 70 sinistrés dont 25 enfants du fokontany d’Ambodivona sont regroupés dans une salle de classe du CEG d’Anosizato Andrefana, depuis ven­dredi. Ces personnes ont été déplacées dans cette salle, les élèves ayant repris les cours vendredi. Ils ne peuvent que se contenter de vivre là pour le moment, car ils ne peuvent pas encore rejoindre leur foyer. En effet, même si l’eau a baissé, des boues glissantes y stagnent. Par ailleurs, quelques personnes ont pu quand même retourner à leurs maisons.

Le manque d’eau et d’espace empirent l’état de cette salle de classe. Malgré l’arrivage des aides matérielles et alimentaires depuis jeudi, la nourriture y est insuffisante pour tout le monde. L’hygiène n’existe pas. « Pour se laver, nous devons payer 200 ariary auprès du service de douche publique or nous n’avons pas les sous pour cela tous les jours. Nous prenons de l’eau seulement pour faire la cuisine », explique Tolotriniaina Razanadravao, une mère qui allaite.

La plupart des sinistrés dorment sur des nattes, la nuit. Le manque d’hygiène, l’inconfort et les soucis de la vie quotidienne se focalisent dans cette petite salle de classe. Les personnes vivant sous les tentes à Ankoron­drano dorment aussi par terre, mais l’hygiène est respectée grâce à la présence de latrines établies par le Bngrc ainsi que par la Croix Rouge Malagasy.

Abri provisoire

Le retour vers la vie normale est presque démoralisant. « Nous n’avons pu rien emporter à part les oreillers et le lit. Notre maison s’est écroulée bien avant que les eaux ne l’atteignent. Heureusement que nous avons quitté les lieux dès que l’alerte a été lancée. Nous ne savons pas sur qui compter. Comme je suis une employée de notre commune, nous espérons recevoir quelques aides des ONG », affirme Jeannette Rasoanirina, une quinquagénaire vivant dans cette salle avec ces trois enfants. Les autres femmes comptent sur leurs maris et leurs fils pour retourner à la vie quotidienne. « Mon fils tire la charrette tous les jours, nous pensons économiser le peu qu’il gagne pour redémarrer », explique Justine Razanabao, mère de famille.

Douze familles sans abris sont hébergées au sein de l’EPP d’Anosizato Andrefana. Edouarette Razafindrasoa, une des sinistrés, pense demander l’autorisation au fokontany de rester encore sur ce site d’hébergement, le temps de construire une petite maison en bois pour s’abriter provisoirement. D’après Hajanavalona Rakotoniana, chef fokontany d’Ambodivona, les comités et le maire de la commune vont mettre en place des tentes temporaires pour accueillir les autres sinistrés, dans le but de libérer la salle de classe.

La commune avec les fokontany ont adopté des méthodes efficaces de manière à ce que les vivres parviennent sans ambages aux sinistrés, car quelques personnes se plaignent de ne pas recevoir les vivres octroyés par les bienfaiteurs. « Nous ne distribuons les vivres que la nuit pour en faire uniquement bénéficier les personnes qui dorment sur les sites d’hébergement, car les profiteurs ne manquent pas, dans des cas pareils », explique le chef fokontany d’Ambo­divona Anosizato.

Mamisoa Antonia