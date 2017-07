Le redressement de l’unité de production sucrière de Nosy be avance à grands pas. La reprise de la production est prévue au début de l’année.

L’usine de la Sirama Nosy be devrait tourner durant cette campagne 2017. Les constats de visu effectués par le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé du 28 au 31 juillet 2016, avec la Société Agricole Sucrière de Madagascar (SASM), qui a repris l’usine, ont prévu ce calen­drier. L’usine Sirama de Nosy Be a cessé ses activités en 2005 et l’État malgache en tant qu’actionnaire majoritaire a décidé de faire assurer la réhabilitation et la gestion des sites de Nosy be et de Brickaville par la compa­gnie Vidzar en 2015. La SASM est alors le fruit du partenariat entre la Sirama et la compagnie Vidzar. Le capital de la SASM est détenu à 70% par la compagnie Vidzar et 30% par la Sirama.

Toutefois, de source auprès du ministère de tutelle, la visite de la délégation dudit ministère le 24 juillet dernier n’a pas déçu, vu l’avancement des travaux de redressement. « Le processus de réhabilitation de l’usine atteindra un niveau plus avancé d’ici le mois de décembre prochain.

La SASM a privilégié la phase de plantation en vue de la prochaine campagne sucrière », indiquent des responsables de la SASM dans le communiqué.

Ce qui amène à dire que la production de sucre en soi ne redémarrera que vers le début de l’année prochaine. En attendant, le champ de cannes a été étendu sur une superficie de 350 ha. La Sirama Nosy Be redémarrera avec la production de sucre et de rhum. Une production nominale de sucre de 20 000 tonnes par an est attendue et la capacité nominale de la distillerie atteint les 11 000 hectolitres pour l’alcool.

Envergure nationale

On apprend en outre que l’usine dispose d’une capacité de broyage de 80 tonnes de cannes par heure. Le redémarrage de l’usine sucrière de Nosy be contribuera à l’augmentation de la production nationale de sucre.

Le Centre malgache de la canne et du sucre (CMCS) indique que la production de canne à sucre du site d’Ambilobe a atteint les

538 662 tonnes, dont 359 946 tonnes (67 %) ont été produites par l’usine, contre 178 716 tonnes (33%) par les planteurs. Pour l’usine de Namakia, la production de cannes de l’usine s’est élevée à 195 528 tonnes (97 %) de la canne produite, contre 6 526 tonnes (3 %) pour les planteurs. Celle de Nosy be prévoit 160 000 tonnes de cannes pour les planteurs.

Mirana Ihariliva