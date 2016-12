Tao anatin’ny tapa-bo­lana latsaka izao, manodidina ny telopolo ireo olona voarohirohy sy voasambotry ny polisy noho ny harom-paosy sy sinto-mahery eto an-drenivohitra. Ankoatra ny asa ratsy hafa toy ny fana­fihana mitam-piadiana sy ny vaky trano, matetika isaky ny an-katoky ny fety toy izao no mirongatra ny harom-paosy sy ny sinto-mahery.

«Miandahy miambavy ireo voasambotra ireo ary mbola ankizy tsy ampy taona ny ankamaroany. Efa misy ny ezaka ataon’ny Polisim-pirenena amin’ireo kaomisaria valo eto an-drenivohitra amin’ ny famongorana ireo mpanao ratsy», hoy ny fanazavan’ny kaomisera Ranaivoson Alexandre, tompon’andrai­kitry ny fifandraisana eo ani­von’ny Polisim-pirenena.

Findain’olona iray tao anaty fiara fitateram-bahoaka tratran’ny fitohanana teny Anjanahary, ohatra, no nosintonin’ny tovolahikely iray.

Rehefa azony ilay finday dia nirifatra nitsoaka avy hatrany izy saingy voadonan’ny fiara tsy lavitra teo ihany. Vokany, naratra mafy ilay tovolahy, ka noraisim-potsiny.Voasambotra ny androtr’io ihany ireo namany miisa telo tafatsoaka. Tamin’ny famotorana natao azy ireo no nahalalana fa mbola tsy ampy taona avokoa izy efa-dahy. Nilaza ihany koa izy ireo fa ao amin’ny fasam-bahiny ao Anjanahary no fi­tsoahan’izy ireo.

Nantenaina Njanahary