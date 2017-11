Une belle aventure artistique et musicale qui se clôture sur un exploit celui du prix de la « Révélation de l’année » dans « Afrima Awards » ce week-end.

Il en a fait du chemin depuis 2007 où il s’est découvert avec son titre « Mahatsara izaho ». Shyn a remporté le tant convoité prix « Révélation de l’année » du concours international « All Africa Music Awards » ou « Afrima Awards» ce week-end, grâce à son tube « Resim-pitia».

Un moment de grâce et de fierté incommensurable pour le chanteur qui est allé ainsi cueillir le fruit de son succès dans la ville de Lagos au Nigéria, à l’occasion. Suite à l’annonce de sa victoire, Shyn n’a pas tardé à scander sa joie et son bonheur sur les réseaux sociaux, tout en adressant ses vifs remerciements à tous ceux qui l’ont soutenu, mais surtout ses fans qui ont voté pour lui et le public en général.

« Ce n’est pas uniquement ma victoire, c’est une grande victoire pour la musique malgache dans toute sa splendeur. Je suis très fier d’avoir participé à cette aventure que je n’aurais pas pu entreprendre seul et mener à bout sans l’appui de mes fans. Je vous en serais éternellement reconnaissant » affirme le chanteur sur les réseaux sociaux. Ceci dit, pour Shyn et son label Makua, ce prix marque un nouveau départ à partir duquel, ils mettront un point d’honneur à valoriser les jeunes talents, ainsi que la musique malgache sous toutes ses formes.

« Vers l’international »

Misant sur la qualité, Shyn entend inviter une nouvelle génération à suivre ses pas et à briller aussi bien sur la scène nationale qu’internationale tout en étant un fier porte-étendard de Madagascar.

« C’est une aubaine pour moi, même en tant qu’artiste, mais également pour notre pays. Le fait est, qu’à travers cet événement, je me suis autant révélé sur la scène internationale, mais j’ai aussi mis un point d’honneur à révéler notre culture, ainsi que la beauté de notre pays aux yeux du monde » rajoute Shyn.

Un succès d’une très grande envergure, voire une consécration amplement bien méritée au bout d’une bonne décennie de carrière. C’est à çà que se résume désormais la carrière de cet artiste R’n’b remarquable qu’est Shyn. De Toamasina, sa ville natale en passant par le reste de la Grande île pour finir par briller au delà même de ses frontières. Le chanteur s’est démarqué du lot grâce à l’engoue- ment qu’a suscité son incontournable tube « Resim-pitia» auprès du grand public tout au long de cette année. Notamment, grâce à sa tournée dans l’Hexagone où il a entamé le « Resim-pitia challenge », durant lequel il a convié ses fans à partager des vidéos d’eux festoyant sur sa chanson. De quoi attirer l’attention des organisateurs du « Afrima Awards » qui ne tardent pas à le nommer dans l’une de leurs catégories phares.

Shyn ne pense pas en rester là, puisqu’il prévoit de continuer son petit bonhomme de chemin sur la scène nationale, mais surtout à l’international, toujours aux côtés de sa compagne Deenyz, qui entreprend, elle aussi, une carrière internationale. Le chanteur de « Resim-pitia », quant à lui, n’a jamais sorti d’album auparavant et prévoit de sortir son premier opus dans le courant de l’année 2018.

Andry Patrick Rakotondrazaka