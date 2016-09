Linyon Demokratik Seselwa rejette la passation de pouvoir au vice-président Danny Faure. James Michel, président des Seychelles depuis 2004, a déclaré, mardi qu’il démissionnerait. Et il a désigné le vice-président comme son successeur, qui mènera à terme son mandat de cinq ans.

Dans un communiqué émis, mercredi, Linyon Demokratik Seselwa déplore le fait que James Michel n’a pas les «raisons légitimes» pour démissionner et passer la main à quelqu’un d’autre. «La légalité du processus est remise en doute. »

Linyon Demokratik Seselwa (LDS) rappelle également que James Michel ne jouit pas d’un mandat aux Seychelles, vu que son parti, Lepep, n’a obtenu que 10 sièges de députés contre 15 pour LDS lors des législatives de septembre. Le parti compte, d’ailleurs, utiliser sa majorité au Parlement pour qu’il y ait une élection présidentielle «importante pour la démocratie».

Un nouveau président de la Commission électorale est attendu afin que les règlements et pratiques ayant trait aux élections soient révisés.

