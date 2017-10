La seconde session du Parlement s’ouvre le 17 octobre. Outre la loi de finances et le nouveau cadre juridique des élections, le projet de révision constitutionnelle pourrait être à l’affiche.

Électri­que. Comme le veut la Constitution, la deuxième session du Parlement démarrera le troisième mardi d’octobre, soit le 17 octobre pour cette année. Bien que la Loi fondamentale indique qu’elle devra être principalement consacrée à l’adoption de la loi de finances, d’autres textes et initiatives cruciaux pour l’avenir de la nation seront probablement inscrits à l’ordre du jour.

Cette seconde session, qui devrait être budgétaire, pourrait être surtout électorale et référendaire. À l’Assemblée nationale plus qu’au Sénat, les débats risquent d’être éminemment tendus. Au même titre qu’au sein des deux Chambres parlementaires, les sujets qui seront à l’affiche des débats et des votes des députés et des sénateurs risquent de faire couler beaucoup d’encre et d’animer les échanges sur la place publique. Déjà, beaucoup attendent de pied ferme les prévisions affichées par le projet de loi de finances 2018.

Des informations confuses circulent en effet, autour du contenu du texte. Aux journalistes, à l’issue de la présentation du rapport de fin de mission de la délégation du Fonds monétaire internationale (FMI) le 21 septem­bre, Vonintsalama Andriambololona, ministre des Finances et du budget, a rassuré que le budget des départements ministériels ne sera pas revu à la baisse. Qu’au contraire, ceux de certains départements connaîtront même une augmentation.

La réduction du budget d’investissement de l’État pourrait pourtant, baisser, selon certaines indiscrétions. Au même titre, les fonds destiné au salaire des fonctionnaires pourrait gonfler.

Vigilance

Les prévisions de recettes et dépenses de la trésorerie publique de l’année prochaine pourrait, cependant, passer au second plan.

Sauf changement, la session budgétaire de cette année verra l’inscription à son ordre du jour des projets de loi devant composer le nouveau cadre juridique des élections. Les textes sont, jusqu’ici, au stade de rédaction au sein d’un comité interministériel. Le processus d’élaboration du nouveau cadre légal des votes a vu une consultation large de plusieurs acteurs, lors de plusieurs ateliers organisés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Une commission consultative a ensuite pris en main les suggestions d’amélioration issues des ateliers. Elle a notamment formulé des recommandations au gouvernement, sur ce que devrait prévoir le nouveau cadre juridique des élections. Bien que Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, ait affirmé que le travail du comité interministériel tiendra compte de ces recommandations, la société civile, notamment, affirme son intention de scruter à la loupe les projets de loi qui seront présentés au Parlement.

« Nous réclamons la transparence sur les avant-projets de loi en écriture », déclare le mouvement ROHY, affirmant ne plus être informé sur l’évolution des réformes depuis le début du travail du comité interministériel, début septembre. Les députés antagonistes affichent déjà leur vigilance.

Une attention qui pourrait doubler, si l’initiative de révision constitutionnelle de l’Exécutif est soumis au vote des deux Chambres parlementaires, cette année. Étant donné sa majorité écrasante au Sénat, le pouvoir n’aura pas de mal à faire adouber ses initiatives par les sénateurs.

La partie ne sera cependant pas jouée d’avance à l’Assemblée nationale. La logique de la configuration actuelle à Tsimbazaza ne devrait pas, notamment, permettre à l’Exécutif d’obtenir le vote favorable des ¾ des députés, nécessaire pour donner le feu vert à la révision de la Constitution. Et à entendre les débats de ces derniers, des députés et leurs partis politiques entendent bien déjouer les intentions des tenants du pouvoir. Les volte-face sont toutefois courantes à la Chambre basse. Certains élus s’affichent au volant de tout-terrain flambant neufs, depuis peu.

Garry Fabrice Ranaivoson