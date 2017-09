Mvola innove ses services. Maintenant, il est possible de faire des transac­tions bancaires entre un compte mobile et un compte bancaire.

Maîtriser la circulation du cash. L’utili­sation de portefeuille électronique se démocratise petit à petit, depuis l’avènement du mobile money. Ce service de transfert d’argent électronique s’étend dans d’autres domaines. Maintenant, il est possible de lier son compte bancaire avec son compte mobile, et de faire un virement entre ces deux com­ptes. C’est le « Bank to wallet et wallet to bank », comme on le dit dans le jargon financier. La BNI Madagascar et Mvola viennent de proposer ce service à leurs clients, hier.

« Grâce à cette fonctionnalité, le client peut transférer instantanément de l’argent de son compte MVola vers son compte bancaire BNI Mada­gascar et virer immédiatement de l’argent de son compte bancaire vers son compte MVola. L’opération peut se faire à tout moment depuis un simple téléphone », explique Denis Barreau, directeur général adjoint de la BNI Mada­gascar.

Pratiquement, les deux comptes sont liés. Les professionnels et les commerçants qui acceptent le service de mobile money MVola comme moyens de paiement, peuvent virer directement leurs recettes MVola dans leur compte bancaire BNI Madagascar, sans plus avoir à gérer du cash au préalable.

Accès facile

Un client de la banque pourra facilement avoir accès à son salaire quel que soit son lieu de travail ou de résidence, grâce au virement de son compte bancaire vers son compte mobile.

La circulation des espèces est donc maîtrisée. Les deux sociétés de Axian Group joignent donc l’utile à l’agréable face à l’insécurité grandissante qui sévit dans le pays.

Depuis juin 2016, cette banque d’Axian Group propose déjà les services Mvola dans l’ensemble de son réseau. Tous les clients Mvola peuvent déposer et retirer des espèces dans l’une des soixante-deux agences de cette banque, réparties sur tout le territoire.

Lova Rafidiarisoa