L’annonce de l’enlèvement du service handling à Air Madagascar a mis les em­ployés en émoi. Pour le dénouer, les dirigeants de la compagnie ouvrent la voie au dialogue.

L’enlèvement des services-entretien et handling des aéronefs qui transitent à Ivato à la compagnie Air Mada­gscar créé des remous.

Face à cette situation, des employés de la compagnie aérienne sont montés au créneau pour dénoncer cette décision du gouvernement. Pour dénouer la crise, les dirigeants de la compagnie aérienne Air Madagascar privilégient la voie du dialogue. Pas plus tard qu’hier, la direction générale de la compagnie a convoqué une assemblée générale des employés pour discuter de cette situation. « Il (le directeur général) nous a demandé de mettre en place une commission technique qui servirait d’interlocuteur entre les employés et la direction générale », a fait savoir Alain Rabetrano, délégué syndical de la compagnie aérienne.

Ce technicien et cadre d’Air Madagascar, accompagné de quelques employés de cette compagnie, ont rencontré la presse, vendredi, pour tirer la sonnette d’alarme. La compagnie aérienne serait écartée de toute opération au sol, en ce qui concerne les services assistance-entretien et handling des aéronefs qui transitent à Ivato.

130 employés

Selon les expli­cations de Alain Rabetrano, délégué syndical et technicien de la compagnie aérienne, « ces tâches seront confiées, dès ce jour, (ndlr : hier) à la société Mada­gascar ground handling (MGH), une filiale de la compagnie Air Madagascar ».

À en croire ces déclarations, les quelques 130 em­ployés de ce département ne vont plus offrir leurs services aux autres compagnies aériennes sur les aéroports malgaches. C’est une situation qui a mis en émoi les employés d’Air Madagascar. « Il y a aura bien évidemment un sureffectif. L’avenir de ces emplois reste en pointillé », confie ce technicien cadre de la compagnie aérienne. Toutefois, une source auprès de l’Aéroport d’Ivato affirme que la compagnie nationale continue encore de s’occuper de ses opérations au sol pour ses vols régionaux et intérieurs.

« Avec cette décision, la situation d’Air Madagascar risque encore d’empirer. Le service handling est une source de cash non négligeable. Il génère environ 600 000 euros par mois. Cette décision est-elle opportune », s’interroge un fin connaisseur de ce secteur.

Depuis cette année, le service handling était assuré par la compagnie MGH pour les autres compagnies qui transitent dans les aéroports du moins celui d’Ivato. Cette société créée en janvier 2016 est une filiale exclusive de la compagnie Air Mada­gascar. Mais « un texte publié en 2015 retire ces services d’auto assistance de la compagnie nationale au profit d’une autre compagnie », conclut cet employé de la compagnie nationale.

Lova Rafidiarisoa