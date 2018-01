Solution. Face à l’omniprésence des embouteillages dans la capitale, la majorité des Tananariviens essaient tant bien que mal de s’arranger pour respecter leur timing. En parallèle, certains rivalisent de créativité afin de proposer une alternative efficace par rapport à ce fléau urbain. Ainsi, David Razanam-parany a eu l’idée de créer la société ZIP Madagascar. Cette toute jeune société propose un service utilisant essentiellement les véhicules à deux-roues. Simplicité et rapidité sont les maîtres-mots définissant les principes de Zip Madagascar.

La société propose des services qui avantageront tant les clients que les conducteurs des deux-roues. « Nous recrutons les « riders » un peu partout dans la capitale pour ensuite les mettre en relation avec la clientèle. De cette manière, les deux parties se retrouvent gagnant-gagnant », explique le fondateur de ZIP. En effet, il suffit d’être propriétaire d’une motocyclette pour intégrer le réseau de prestataires de la société D’une part, pour les riders, plus ils roulent, plus ils gagnent. Ils rentabilisent ainsi leur machine. D’autre part, pour les clients, il est beaucoup plus intéressant d’opter pour ce moyen de transport afin d’éviter les heures d’attente dans les bouchons de la capitale. Cette société qui, grâce à une demande de la part d’un client, redirige les riders sur telle ou telle course.

H. R.