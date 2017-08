Après Sainte Marie, Port-Bergé et Andramasina, c’est le quatrième district à posséder un guichet unique foncier cette année. Ankazobe figure parmi les districts à grande superficie dans la région Analamanga avec ses douze communes. Quarante neuf autres guichets uniques ont déjà été mis en place dans toute l’île. « Les bureaux fonciers de proximité aideront à résorber les problématiques de terrain et seront implantés dans tous les districts de Madagascar », a souligné le ministre Narson Rafidimanana, ministre en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE), hier, lors de l’inauguration du guichet foncier d’Ankazobe. Les habitants d’Ankazobe n’ont plus besoin d’aller à Ambohi­dratrimo ou dans la capitale pour les services fonciers. Le déplacement d’hier était également une occasion pour le ministère de marquer le démarrage des travaux de réfection de la route principale de la ville d’Ankazobe. On apprend enfin que le stationnement des taxis-brousse d’Ankazobe fera peau neuve d’ici peu.

Mirana Ihariliva