Une vague d’actes de banditisme s’est abattue sur Ambohimangakely depuis le mois d’août. Appréhendés, trois individus sont écroués à Tsiafahy.

Fin du parcours pour un trio criminel. Tombés dans les mailles des filets tendus par les forces de gendarmerie, samedi, deux bandits notoires ainsi qu’un de leurs comparses ont été placés en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy, au terme de leur comparution devant le juge d’instruction avant-hier.

Les trois suspects ont été appréhendés à Ambohi­mangakely, après avoir été activement recherchés depuis des mois. Tout un arsenal de banditisme, dont des armes, a été retrouvé en leur possession lors de leur arrestation. Selon la gendarmerie, les trois prévenus seraient des comparses d’un bandit notoire, incarcéré à la maison de force de Tsiafahy pour multiples attaques armées.

Ce gang réduit, mis hors d’état de nuire, est incriminé pour une série d’actes de banditisme, commis aux abords d’Ambohimangakely aux mois d’août, septembre, octobre et novembre.

Notamment, des attaques d’épiciers sont mises sur leur compte. Les trois individus placés à l’ombre sont, de surcroît, poursuivis pour vol de moto.

Investigation criminelle

Les derniers actes dont ils sont soupçonnés d’en être les auteurs ont été perpétrés au mois de novembre. Dans la nuit du 6 au 7, une bande, dont les signalements correspondent aux leurs, a été localisée à Ambohimahitsy. Dans la nuit du 28 au 29, les mêmes malfaiteurs ont été identifiés à Tsarahasina.

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohimangakely a été saisie de tous les cas d’actes de banditisme dont ce gang fraîchement démantelé est soupçonné d’avoir commis. Une investigation a été menée depuis le mois d’août, mais elle s’est avérée infructueuse jusqu’à ce que d’autres indices ne raffermissent les pistes d’enquête. Les informa­tions susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’aux fugitifs se sont avérées de plus en plus sûres, au fur et à mesure que les recherches se sont intensifiées grâce aux renseignements et avancées, aboutissant ainsi à l’arrestation des trois prévenus.

Andry Manase