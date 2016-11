Le XVIe Sommet de la Francophonie rythme la vie des acteurs culturels de la Grande île. Les cinéastes entendent se démarquer en proposant une programmation garnie.

Place aux échanges et aux rencontres enrichissantes, pour valoriser un cinéma promoteur des valeurs de la culture francophone. Le milieu du septième art malgache s’en inspire et s’est fédéré autour d’une même cause. Cela consiste à contribuer à la renaissance de la cinématographie à Madagascar, tout en promouvant la créativité et le talent des cinéastes malgaches. De part et d’autre de la ville des Mille, le septième art part littéralement à l’assaut du public de tout âge. Ainsi, les cinéastes d’un côté et les cinéphiles de l’autre auront droit à une programmation bien à eux, et peuvent, à chaque fois se rencontrer et partager aisément leur vision du cinéma francophone.

Généralement sous la tutelle du consulat canadien, deux programmations sont ainsi à suivre en ville. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec l’Office National du Film (ONF) du Canada et l’Office malgache du cinéma (OMACI), organise du 21 au 25 novembre, une formation en cinéma et documentaire dans les locaux du Bureau Régional de l’océan Indien. « Vingt-cinq jeunes cinéastes de différentes régions de la Grande île bénéficieront de cette formation. Nous saluons cette initiative et espérons que cela contribuera à professionnaliser nos cinéastes et à rehausser le cinéma malgache aux yeux du monde », souligne Bon-Temps Ramitan­drinarivo, directeur de l’OMACI. Les films réalisés dans le cadre de cette formation seront ensuite projetés au Village de la Francophonie.

Un cinéma généreux

Rendez-vous ouvert au grand public, « La Semaine du film francophone » coordonné par les Rencontres du Film Court (RFC) de Mada­gascar et Vues d’Afrique du Canada, laissera la part belle aux projections. À l’instar de son illustre festival international, c’est d’ores et déjà un mini-festival que les RFC préparent pour le public du 22 au 27 novembre. Ainsi, des invités de renom sont attendus pour l’occasion, entre autres Michel Leclerc, président du conseil

d’administration du festival international de cinéma Vues d’Afrique. En outre, un

atelier sur la production micro documentaire et l’actorat sera aussi assuré par le réalisateur Victor Ghizaru et l’auteure et comédienne Marie Brassard, cette semaine. Des projections de films exclusivement francophones, des séances de débats ainsi que des ateliers figurent dans la programmation de cette semaine.

Diverses animations égayeront le Cercle Germano-Malgache à 15 heures. De même, une séance en plein air se tiendra le 23 novembre au jardin d’Antani­narenina à partir de 17 heures. Des séances spéciales pour étudiants seront réalisées dans plusieurs établissements de la capitale et la clôture du festival prendra la formule de Ciné-Concert à l’Is’Art galerie à Ampasanimalo.

Andry Patrick Rakotondrazaka