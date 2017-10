Le sénateur Rivo Rakotovao est entré en fonction, lundi. Une semaine après l’annonce, des questions sur les raisons de sa nomination se posent toujours.

Officiel. Rivo Rako­tovao a rejoint le siège numéro cinq de la salle de session du palais de verre à Anosy, hier après-midi. Accueilli en grande pompe par ses pairs, sa rentrée effective à la Chambre haute a été précédée d’une cérémonie de remise d’écharpe de sénateur. Après l’hymne national et la lecture des dispositions législatives régissant le remplace­ment d’un sénateur par la secrétaire du Sénat, Honoré Rakotomanana a prononcé son discours de bienvenue à Rivo Rakotovao.

Comme à l’accoutumée, les allocutions du président du Sénat sont serties de proverbes et de versets bibliques à travers lesquels il envoie des messages. Pour la journée d’hier, il n’a pas manqué de citer un verset tiré de l’épitre aux Romains selon lequel « Que la charité soit sans hypocrisie. (…) Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques ». Un message appréhendant les rumeurs qui circulent depuis une semaine sur l’éventualité de dissolution de l’actuel bureau permanent du Sénat.

Le sénateur Rivo Rako­tovao, remplaçant d’Ahmad, issu du quota présidentiel, a été nommé par décret le12 octobre qui n’a été rendu public que le jour de l’ouverture de la deuxième session ordinaire du parlement, le17 octobre. Dans la même foulée, il a été démis de son poste de ministre auprès de la présidence chargé de l’Agriculture et de l’élevage et substituépar Harison Edmond Ran­dria­rimanana. Qualifié « d’ajustement politique » par Honoré Rakoto­manana, Rivo Rakotovao perçoit sa nomination comme une nouvelle étape pour accélérer le développement. « Le président de la République a ses raisons sur ma nomination en tant que sénateur », poursuit-il.

Éventualité

Des raisons qui titillent les curiosités des observateurs depuis une semaine sur l’éventualité de son accession à la tête de la Chambre haute. « L’histoire vérifiera la véracité ou non de cette éventualité.

(…) Si c’est pour le développement du pays, ce n’est ni le poste ni la personne qui importe mais le consentement mutuel », soutient Rivo Rakotovao en marge de la cérémonie. Selon lui, il faut se projeter vers l’élection et ne pas se soucier des éventuelles crises. « Il ne faut pas se dire systématiquement que l’élection peut engendrer des crises. Il faut savoir que l’élection est une marque de victoire démocratique», a-t-il déclaré.

La destitution du président du Sénat entraîne logiquement la dissolution du bureau permanent. « On va devoir élire les nouveaux membres si tel est le cas mais cela peut provoquer le chaos dans la Chambre haute », souligne le sénateur Roger Kolo.

Dans l’attente de la suite des événements, les sénateurs doivent élire le remplaçant d’Ahmad en tant que vice-président représentant de la province de Mahajanga. Selon les indiscrétions, cette élection se tiendra ce jour.

Spéculations ou réalité L’affectation de Rivo Rako­tovao au Sénat n’est certainement pas fortuite. Beaucoup déduisent que c’est une issue pour contourner la révision de la Constitution, à moins que ce soit une assurance en prévision de la vacance du poste du président de la République « soixante jours avant les élections » commele stipule l’article 46 de la Constitution.

Andry Rialintsalama et Loïc Raveloson