Une demi-journée. Au regard de l’ordre du jour affiché au Sénat à Anosy, c’est le temps qu’accorderont ses membres à l’adoption du projet de loi de finances 2017. Cette deuxième session ordinaire du Parlement est, selon la Constitution, principalement consacrée à l’adoption du budget de l’État.

Au regard du timing prévu à Anosy, la séance d’adoption du texte budgétaire pourrait même durer moins d’une journée. Les débats commenceront à 10 heures, et des travaux de commission sur une proposition de loi sur les géomètres sont programmés à 14 heures.

« Le gros des travaux est faits en commission », et la défense fréquemment mise en avant pour expliquer

la célérité avec laquelle le texte budgétaire est adopté. C’est à la séance plénière qu’appartient le dernier

mot, et tous les parlementaires ne prennent pas part aux travaux de commission.

Cela pourrait, par ailleurs, indiquer que la plupart des membres du Parlement ne font que suivre la ligne définie en commission, et pourraient ne pas être au fait des tenants et aboutissants des prévisions budgétaires.

L’importance du texte pour la vie nationale devrait, du reste, motiver d’accorder plus que quelques heures aux débats. Certains pourraient soulever comme explication la navette vers l’Assemblée nationale, en cas d’amendement porté. Cette deuxième session ne prend pourtant fin que le 16 décembre.