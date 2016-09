Un séminaire est organisé pour la promotion des industries culturelles au cœur de la problématique du développement durable. Il fédère tous les acteurs culturels de la Grande île.

Apporter un appui à l’originalité et à la créativité de chacun pour la promotion de la richesse culturelle de chaque pays de l’océan Indien. Ce sont là les mots de ralliement des acteurs qui participent actuellement au séminaire régional organisé par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) au sein de son Bureau régional de l’océan Indien, sise à Antaninarenina. Une concertation autour du rôle de la culture, de son importance et de sa valeur socio-économique vis-à-vis du développement d’un pays dans l’océan Indien, c’est principalement sous cet angle que ces personnalités de l’OIF ont tenu à fédérer les sommités de la scène culturelle malgache sur trois jours.

Discussions, échanges et partages d’expériences ont lieu en vue d’avoir une vision commune sur cette mise en place de la culture comme vecteur de développement reconnu, efficace et approprié pour un pays comme Madagascar. Pour ce faire, une étroite collaboration entre l’État et tous les acteurs culturels existants serait de rigueur, pour une meilleure gestion des industries culturelles. Ainsi, le thème « Promotion de la diversité culturelle et linguistique, renforcement des capacités et de la gouvernance » est mis en avant, pour débattre des politiques publiques d’encadrement, de financement et de développement des industries culturelles.

Fédérateur et solidaire

Malik Sarr, directeur du Bureau Régional de l’Océan Indien affirme « Je me réjouis de la tenue de ce séminaire régional qui marque la volonté de l’Organisation internationale de la francophonie à déployer l’ensemble de sa coopération, notamment dans le domaine culturel, dans une région si riche de talents ». La créativité de chacun sera principalement valorisée suite à cette initiative, car pour les pays du Sud, cela va au devant des traditions et des coutumes et contribue même à la promotion des héritages culturels de chacun. La création et la promotion des talents de ces acteurs doivent se référer à une industrie existante et bien encadrée.

« Ce séminaire est une fierté pour nous tous. J’incite les participants à s’y intégrer et à exploiter au maximum les discussions et échanges qui vont avoir lieu au cours de ces trois jours de débat afin de pouvoir constituer un solide réseau d’acteurs culturels qui profitera à tous », souligne Charles Maurin Poty, directeur des Arts et de la promotion artistique rattaché au ministère de la Culture, de la promotion de l’Artisanat et de la sauvegarde du Patrimoine.

Youma Fall, directrice de la langue française, de la culture et des diversités à l’OIF, également chargée de la promotion de la langue française et des diversités culturelles et linguistiques rajoute « Au delà de ce séminaire, il nous faut donc constituer un vivier de cadres culturels informés des modalités et des instruments d’encadrement, de financement et de développement de ces industries culturelles. Des acteurs capables de s’impliquer ultérieurement dans un projet de coopération entre l’OIF et le gouvernement de chaque pays concerné ». Outre Madagascar qui est l’hôte de ce séminaire régional, des représentants des Comores et de Maurice sont présents.

Des objectifs à long terme

Tout au long de ce séminaire, des objectifs spécifiques sont ainsi fixés par les participants à savoir, le renforcement des connaissances des participants sur les enjeux des industries culturelles ainsi que leurs interactions avec la mondialisation culturelle, entre les secteurs culturels et avec les autres secteurs d’activité de la société. La connaissance des dynamiques d’évolution des industries culturelles et les différentes approches ainsi que les instruments utilisés dans le monde, pour soutenir et accompagner leur développement, s’avèrent aussi essentiels. Connaitre l’importance des stratégies d’encadrement, de financement et de soutien au développement des filières culturelles et créatives ainsi que la nécessité de politiques publiques appropriées, est primordial. Enfin, il est nécessaire de partager une approche méthodologique sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques de développement des filières culturelles.

Andry Patrick Rakotondrazaka