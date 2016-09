Le championnat d’Afrique de semi marathon zone australe d’hier, a été marqué par la nette domination des Sud-africains.

Les coureurs Sud africains ont totalement dominé le championnat d’Afrique de semi marathon zone Afrique australe. Que des trios sud-africains sur le podium en course individuel comme en équipe, hommes et dames.

Manja David, qui vient de remporter ce semi marathon dénommé «Mandela Race» il y a une semaine, est sacré champion d’Afrique australe en bouclant les 21,98km en 1 h 4’20’’, suivi de ses compatriotes, Mathiba Philemon en deuxième position et Mmone Joel (1h05’34’’) complète le podium. «J’ai commencé à prendre les commandes au 16e kilomètre (…) Je suis très ravi d’avoir remporté ce titre», a confié Manja David à l’arrivée.

Un autre Sud Africain se trouve au pied du podium, devant le premier Malgache, Fulgence Rakotondrasoa (1h 07’54’’) et Hajaniriana Andriamparany (1h 08’07’’). «Les Sud-africains sont très forts. Nous avons essayé de les suivre mais ils nous ont quittés après les dix premiers kilomètres» reconnaît Fulgence Rakoton­drasoa, après la course.

Le trio qui a constitué le podium chez les dames est composé de Mabone Lizine (1h 21’13’’), cham­pionne d’Afrique en titre, Dlamini Jenet (1h 21’59’’) sur la deuxième marche et Khataza Chipolana (1h 22’59’’) à la troisième place. La Malgache ayant franchi la première, la ligne d’arrivée était Marina Ramanantenasoa, classée cinquième (1h 26’08’’), suivie d’Oliva Ranadrami­hoatra (1h 29’57’’) sixième.

Manque d’expérience

Madagascar s’est contenté des médailles d’argent en équipes derrière, toujours, l’Afrique du sud. Chez les hommes, Fulgence, Haja et Mampitsoatsy ont obtenu 16 points en cumul de temps, derrière le trio sud-africain, avec 6 points. Le trophée chez les dames revient à l’équipe de Mabone, Jenet et Khataza qui compte 6 points, devant les favorites nationales en l’occurrence Marina, Oliva et Nanie Razanadrafara, 18 points.

«Ces résultats prouvent qu’on n’a pas assez d’expérience, même en Afrique, en course de fond. Nous allons donc continuer, désormais, d’orga­niser ce genre de compétition internationale et aussi participer à des compétitions à l’étranger», a souligné Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d’athlétisme. Quant aux résultats des courses sur une distance de 5km, Heritiana Rakotoarimanana de Cosfa termine premier chez les licenciés (15’43’’) et Mbolatiana Ramiandrisoa de la CNaPS (20’14’’) chez les dames.

Serge Rasanda