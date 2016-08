Les noms des membres des équipes malgaches, masculine et féminine, qui participeront au championnat d’Afrique australe de semi-marathon, ont été dévoilés hier, au siège de la Fédération malgache d’athlétisme à Alarobia. Ce sommet zonal se tiendra le 4 septembre dans la capitale.

Chez les hommes, le militaire Hajanirina Andriam­parany se trouve en tête de liste, renforcé par d’autres habitués de la course de fond, à l’instar de Fulgence Rakoton­drasoa et Jean de la Croix Rakotomalala de Crown Vakinankaratra, ainsi que de Mampitraotsy et Fitohiza de Cospn Boeny. L’équipe féminine, quant à elle, sera constituée de Marina Ramanantenasoa et Oliva Rabemihoatra de la CNaPS, Nanie Razafin­drafara de 3FANS, Landinirina Ratianarisoa de Cospn et Fanomezantsoa Razafin­dravelo du Garage Radom.

Les athlètes licenciés pourront également prendre part au semi-marathon à titre individuel. Quatorze pays africains et La Réunion, comme invitée, y seront représentés. L’Afrique du Sud a déjà confirmé qu’elle alignera douze coureurs à ce championnat.

Un expert français et certifié de l’IAAF, Christian Delerue, viendra mesurer et homologuer le parcours avant le jour-J. Ce dernier dirigera aussi un stage pour les entraîneurs de course de fond, les 29 et 30 août.

Outre la distance de 21,98km, une autre course sur 5km sera au programme et ouverte au public. Ce sommet servira enfin, de préparation au Marathon inter­na- ­tional de Tana prévu pour le 16 octobre.

Serge Rasanda