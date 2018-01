La deuxième édition du catalogue national des espèces et variétés cultivées révèle des découvertes sur de nouvelles variétés de riz.

Seize variétés de riz résilientes ont été repérées depuis les cinq dernières années. Des chercheurs issus du Fofifa, Fifamanor ont découvert des variétés pouvant résister au changement climatique, à de l’eau abondante, à la sècheresse. Ces nouvelles variétés viendront aux cotés des «Fofifa X 265» ou les «Tsipala», «Dista» et «Rojomena», entre autres, très connus par les paysans. Elles sont insérées dans le catalogue national des espèces et variétés cultivées, deuxième édition, produite par le projet Papriz II de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour être vulgarisées.

Un document qui décrypte les espèces et les variétés de semences d’une dizaine d’espèces variétales telles que le manioc, le maïs, le riz, la patate douce, le haricot ou les cultures fourragères. La première édition du catalogue de 2010, a fait état de vingt-deux variétés de riz. «L’objectif de cette deuxième édition est de faire connaître l’importance de l’utilisation de semences améliorées et certifiées dans le but d’augmenter la production rizicole et agricole», a expliqué Ruyzo Habara, coordinateur du projet Papriz II, à la remise officielle du catalogue national au ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MPAE) au Cneagr Nanisana. « Les semences sont dites certifiées quand elles ont franchi les étapes de ce que nous appelons, la distinction, l’homogénéité et la stabilité », précise Ketamalala Randriamilandy, directeur de l’Agence nationale de contrôle officiel des semences (Ancos), auprès du MPAE. Cette agence se charge également de l’homologation des variétés de semences avant de les envoyer auprès des établissements semenciers, aux centres multiplicateurs de semence, aux groupements de paysans et agriculteurs.

Faible

Six cent exemplaires seront envoyés, dans un premier temps, aux directions régionales de l’agriculture, dans les universités et bibliothèques. Toujours est-il que le taux d’utilisation de semences améliorées et certifiées pour toutes variétés agricoles cultivées n’a pas évolué depuis 2012. Il avoisine les 8%. Pour le cas du riz, des constats avancent qu’il manque de mesures d’accompagnement pour les semences alors que le riz est un produit stratégique et qu’il y a peu de renouvellement des semences pour la denrée nationale. « L’objectif d’ici 2020 est de produire dix mille tonnes de semences en riz en supposant que les paysans renouvellent leurs semences tous les trois ans », indique pourtant le document afférant à la stratégie nationale de Développement de la filière semences riz.

Des études ont également démontré que l’environnement et le contexte d’utilisation des semences par les paysans ne leur sont pas toujours favorables et motivants, si on tient compte de l’absence de politique de prix, du faible revenu des paysans. « Les actions marketing ne sont pas assez développées auprès des établissements semenciers, les infrastructures et équipements tels que magasins de stockage ou laboratoires sont vétustes ou inexistants », souligne encore le rapport.

Mirana Ihariliva