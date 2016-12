Au lendemain des sommets internationaux et de la conférence des bailleurs, le Chef de l’État enchaîne les tournées. Des voyages aux airs de précampagne.

D’une pierre deux coups. Il semblerait que ce soit l’objectif de Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, dans ses multiples tournées à travers toute l’île.

Le chef de l’État, la semai­ne dernière, a engagé un road show dans diverses localités de Madagascar, qui a démarré mardi, où il a procédé à la pose de la première pierre d’un parc photovoltaïque d’énergie solaire. Il a enchaîné avec une série d’inau­gurations d’infrastructures agricoles et de traitement de déchets dans la région Sud-Ouest, le lendemain. S’ensuit, jeudi, une autre inauguration, cette fois-ci, de la réouverture d’une usine militaire, à Moramanga.

Après une brève apparition, à Antananarivo, à l’occasion du 125e anniversaire de l’hôpital militaire de Soavinandriana, vendre­di matin, le chef de l’État a bondi dans son hélicoptère pour aller rejoindre Ande­kaleka, afin de procéder au lancement officiel de la saison du reboisement. Le road show présidentiel de la semaine dernière a pris fin, samedi, à Ambovombe, avec la mise en branle d’un filet de sécurité social pour les ménages victimes de sous-nutrition dans les régions Androy et Anosy.

Outre la défense de sa politique sociale, sa politique économique, son programme environnemental, au lendemain des sommets internationaux accueillis par Mada­gascar, ou encore, de la Conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs (CBI), Hery Rajaonari­mam­pianina, a, également, plaidé, dans la plupart de ses discours, durant ses tournées, sa politique internationale.

Précampagne

« Ces matériaux viennent de l’État car, c’est ce qui convainc les partenaires internationaux à travailler avec nous », a-t-il soutenu, à Ambovombe. Certains mots, quelques codes couleurs aperçus sur les terrains, ou encore, certaines coïncidences apportent, par ailleurs, une touche de précampagne aux tournées présidentielles de ces derniers jours. « Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs et les obstacles (…) le Président sera toujours avec vous, il est et reste à vos côtés », a lancé le locataire d’Iavoloha, pour conclure ses discours, notamment, à Ambatolampy et dans la capitale de la région Androy.

Lors de la visite présidentielle, à Andekaleka, les organisateurs ont choisi le bleu comme code couleur pour la journée de reboisement. Une couleur qui permet aisément l’amalgame avec le bleu du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM). Cette formation politique, justement, qui par le biais de son président nationale Rivo Rakotovao, a sollicité « officiellement » la candidature à la présidentielle de Hery Rajaonarimam­pianina, lors d’un congrès régional, à Fianarantsoa, samedi.

À quelques reprises, le chef de l’État a été questionné sur une éventuelle intention de briguer un second mandat. Des questions qu’il a, systématiquement, esquivées. Martelant la mise en place de projets structurants, il est peu probable que le locataire d’Iavoloha, n’envisage pas un deuxième quinquennat. Les promesses d’une manne conséquente pour passer à la vitesse supérieure et engager concrètement ces projets durables, viennent d’être acquis, suite à la CBI. Des financements qui courrent, pour la plupart jusqu’en 2021.

La somme de 10 milliards de dollars promise durant la CBI est, d’autant plus, présenté comme l’un des principaux faits d’arme de l’administration Rajaonari­mampianina. « La candidature du président Rajaona­rimam­pianina est sollicité pour la continuité du travail commencé », a été argué, à Fiana­rantsoa, le week-end dernier. À l’instar d’autre candidats déclarés, ou pressentis, à la présidentielle, le chef de l’État semble, aussi, vouloir prendre une longueur d’avance. Cela tout en défendant son bilan qui, pour l’heure, est grandement obscurci, entre autres, par les problèmes énergétique, l’insécurité et l’inflation.

Garry Fabrice Ranaivoson