Le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocar­bures organise une semaine des énergies renouvela­bles et de l’élec­tri­fication rurale qui s’ouvrira aujourd’hui. Cette mani­fes­tation constitue une plateforme et un moyen efficace de partage de connaissances et d’infor­mations utiles à la pro­motion des différentes sources d’énergies avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. Ce sera l’occasion pour le public de découvrir et d’avoir des informations sur les projets en énergie renouvelable et de l’électri­fication rurale.