Nanenika ny sekoly St Antoine Ambodivona ny horakoraka sy hafaliana omaly. Nandravaka ny tontolo andro ny fety aman-danonana tamin’ny fomba malagasy.

Hetsika fanao ary tohizana mandraka ankehitriny. Nifandimby nanao seho an-dampihazo sy dihy mirindra ireo mpianatry ny garabola ka hatramin’ny kilasy famaranana ao amin’ny sekoly

St Antoine. Nifandrim­bonan’ny mpampianatra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra ny fanatontosana io hetsika goavana io. Loha­hevitra niompanan’ny fety ny hoe «Ny fihavanana malagasy, voahangy soa sarobidy sady ravaka no harena.» Narantin’ny mpianatra ary nanehoany ny talentany ny taovolo sy fomba fiakanjo isan-karazany toy ny randrana, ny sara-droa, ny tana ivoho, ny malabary, ny soran-jandiana, ny soga, ny lamba asampy an-tsoroka, ny kapa hoditra, ny fitsofana sodina… «Mahafinaritra ny maneho ny maha-izy azy ny fombantsika Malagasy. Nahafahanay mpianatra nikajy ny fitafy, ny fiteny ary ny fihetsika ny fety. Misy ny mampiavaka antsika mihoa­­tra ny firenena hafa toy ny fananana ireo karazam-biby toy ny varika sy ireo voly fanondrana. Inoako fa afaka misandratra avo koa ny teny malagasy amin’ny alalan’ny kabary, ny hira ary ny fanoratana sy fiantsàna tononkalo», hoy Soary Angèle, mpianatra ao amin’ny kilasy 4eB.

Fivoarana

Fanabeazana nifandovana ny fankalazana ny maha-malagasy eo anivon’ny sekoly ary nanokanana andro iray isan-taona izany. Ezahin’ireo mpampianatra sy mpanabe ny mampita amin’ny ankizy sy ny tanora fa «Ny teny no toetra» ary «ny fanahy no olona». Nazavain’ny talen-tsekoly, masera Razanamalala Marie Charlotte, fa mampiavaka ny Malagasy ny soatoavina ary ahitan’ny mpianatra fivoarana ny fandalàna ireo. «Tombony ho azy ireo ny maha-Malagasy azy satria na aiza na aiza ny toerana alehany ary na inona na inona ny kolontsaina idirany, mikoriana anaty rany ary mampiavaka azy ny kolontsainy», hoy izy nanamafy.

Tsy te hitsanga-menatra ireo mpianatra ary nanambara fa zava-dehibe eo amin’ ny fiaraha-monina ny soatoavina malagasy. Natsidik’i Maeva Ramaroson, mpianatra ao amin’ny kilasy 4eA fa mbola iainan’ny rehetra ny fihavanana. «Na an-kara­tsiana na an-kafaliana, hain’ny Malagasy hatrany ny mifanampy, ny mifanotrona ary mbola maro ireo olona maneho fa ny firaisan-kina no hery», hoy izy namarana ny teniny.

Fizarana koba kosa no nentin’ny tompon’ andraikitry ny sekoly namalifaliana ireo mpianatra marobe notronin’ny ray aman-dreniny.

Farah Raharijaona