Une vingtaine de secousses a été enregistrée par les techniciens de l’Institut et observatoire de Géophysique à Antananarivo (IOGA), après le séisme du 12 janvier à 1 heures 06 minutes du matin. Ce sont probablement des répliques de ce choc principal, d’après un mail envoyé par l’IOGA, hier. L’intensité de ces « répliques » est plus légère, que le mouvement de la terre ressenti mercredi.

Jeudi à 4 heures 03 minutes, un tremblement de terre avec une magnitude de 5,6 à l’échelle de Richter a été enregistré, trois heures plus tard, vers 7 heures et 25 minutes. Le même phénomène, avec la même intensité, s’est reproduit. Hier encore, la faille tectonique dans cette partie Sud-Ouest d’Antananarivo a bougé trois fois de suite, la magnitude la plus intense était de 5,2 à l’échelle de Richter, ressentie hier 11 heures 23 minutes.

Des sources contactées dans les principaux districts affectés par ces secousses, comme celui de Betafo, d’Ambositra, d’Antsirabe, indiquent que les dégâts ne se sont pas alourdis, depuis jeudi : « quelques maisons écroulées à Betafo ou à Manan­driana, des bâtiments fissurés, à Antsirabe et à Antananarivo », après ce séisme qualifié comme l’un des plus forts que Madagascar a connu, avec sa magnitude de 5,9 à l’échelle de Richter. Aucun mort n’a été enregistré, selon l’affirmation du Bureau national de la gestion des risques et de catastrophe (BNGRC), ainsi que des sources sur place.

M.R.