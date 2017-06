Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana reconnaît la fragilité de la sécurité publique. Il propose des solutions à court et à moyen termes.

Mea culpa. Le Premier ministre a arrêté de se voiler la face. Il a reconnu la fragilité de la sécurité, aussi bien en milieu urbain que rural. Dans son exposé, lors de la rencontre du gouvernement avec le Sénat, hier au palais de verre à Anosy, Olivier Mahafaly Solonandrasana a constaté que « la recrudescence des rapts est un fait qu’on ne peut nier. Le gouvernement fait tout son possible pour endiguer cette plaie ».

La question de la sécurité est régulièrement discutée au niveau des conseils des ministres. Au cours de celui du 7 juin, le président de la République a soulevé les risques encourus par l’aggravation de la situation, à tel point « qu’elle éclipse tous les acquis et avancées

faites par le pouvoir dans

d’autres domaines ». Aussi, a-t-il ordonné aux mem­bres du gouvernement de « trouver impérativement une solution pour le combattre, et faire en sorte que les citoyens perçoivent des résultats concrets ».

Devant les sénateurs, le chef du gouvernement a reconnu « l’obsolescence de l’actuelle stratégie de maintien de la sécurité publique ». Pour y remédier, il prévoit des solutions à court et à moyen termes. Dans l’immédiat,

« des opérations spécifiques » seront menées par les corps des forces de défense et de sécurité, dans le but « de

mettre un cran d’arrêt à cette spirale de l’insécurité urbaine, et rurale ». Par ailleurs, un budget consécutif sera

alloué aux ministères de la Défense nationale, la Sécurité publique et le secrétariat d’État de la gendarmerie.

Mesures d’urgence

Ainsi, le Premier ministre a remercié certains départements ministériels qui ont concédé l’aménagement d’une partie de leur budget pour renforcer la sécurité. Dans le moyen terme, il propose une loi sur la réforme du secteur de la sécurité.

Malgré les consignes communiquées au cours des conseils des ministres, force est d’admettre que le taux de criminalité augmente de façon exponentielle. La recrudescence des braquages en plein jour, les rapts, les vindictes populaires, les vols de bovidés reflètent la faillite des dispositifs de sécurité actuelle. Par ailleurs, depuis le début de l’année 2017, quatre cas de rapts dont trois en l’espace de quelques semaines ont eu lieu à Antananarivo. Cela exclut les sévices subis par la population des autres localités.

Submergé par cette situation plus qu’alarmante, le président de la République a sollicité, en marge de l’inauguration des travaux d’extension de l’aéroport d’Ivato, « l’implication des comités locaux de sécurité (andrimasompokonolona) avec les forces de l’ordre pour asseoir la sécurité ». Face à l’urgence, des mesures concrètes sont attendues, pour que les citoyens puissent travailler en toute quiétude. La sécurité est le pilier du développement, dixit le leitmotiv des responsables de la sécurité publique.

Andry Rialintsalama et Loic Raveloson